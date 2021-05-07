Читатели «Областной газеты» познакомятся с новым прочтением сказки о Василисе Прекрасной

Даже Баба Яга может быть положительным персонажем. Фото Владислава Бурнашева

Среди подписчиков «ОГ» будут разыграны билеты на семейный авторский мюзикл «Василиса» (6+), который пройдёт 26 мая в Центре культуры и искусств «Верх-Исетский». Организаторы акции, приуроченной к Международному дню защиты детей – «Областная газета», музыкальный театр «Верона» и продюсерский центр TVERDAY©

– Сюжет спектакля разворачивается в наши дни, Василиса – молодая девушка, не отличающаяся хозяйственностью, но очень творческая и креативная. Она рано потеряла маму и в её жизни появляются мачеха и сводная сестра, но, как оказалось, не всё так плохо. Даже Баба Яга, традиционно не самый позитивный персонаж сказок, демонстрирует свои положительные качества. А Василиса в итоге становится трудолюбивой и доказывает, что учиться, работать и быть активным человеком прекрасно. Ради этого стоит меняться! – рассказала «ОГ» продюсер Анна Твердова.

Отметим, что мюзикл является новым прочтением сказки о Василисе Прекрасной. Режиссер, автор инсценировки и текстов песен – Александр Патрушев.