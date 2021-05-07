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Культура
7 мая 2021, 13:14

Читатели «Областной газеты» познакомятся с новым прочтением сказки о Василисе Прекрасной

Даже Баба Яга может быть положительным персонажем. Фото Владислава Бурнашева

Даже Баба Яга может быть положительным персонажем. Фото Владислава Бурнашева

Среди подписчиков «ОГ» будут разыграны билеты на семейный авторский мюзикл «Василиса» (6+), который пройдёт 26 мая в Центре культуры и искусств «Верх-Исетский». Организаторы акции, приуроченной к Международному дню защиты детей – «Областная газета», музыкальный театр «Верона» и продюсерский центр TVERDAY©

– Сюжет спектакля разворачивается в наши дни, Василиса – молодая девушка, не отличающаяся хозяйственностью, но очень творческая и креативная. Она рано потеряла маму и в её жизни появляются мачеха и сводная сестра, но, как оказалось, не всё так плохо. Даже Баба Яга, традиционно не самый позитивный персонаж сказок, демонстрирует свои положительные качества. А Василиса в итоге становится трудолюбивой и доказывает, что учиться, работать и быть активным человеком прекрасно. Ради этого стоит меняться! – рассказала «ОГ» продюсер Анна Твердова.

Отметим, что мюзикл является новым прочтением сказки о Василисе Прекрасной. Режиссер, автор инсценировки и текстов песен – Александр Патрушев.

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Областная газета Свердловской области

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