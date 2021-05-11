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11 мая 2021, 15:26

Стали известны участники "Встречи выпускников КВН-2021" в Екатеринбурге

"Встреча выпускников КВН"

Команды из Сургута, Киргизии и Кировской области станут участниками "Встречи выпускников КВН-2021". Фото: Павел Ворожцов.

Команды из Сургута, Киргизии и Кировской области станут участниками "Встречи выпускников КВН-2021", которая пройдёт в Екатеринбурге. КВНщики выступят 19 июня на площадке конгресс-центра МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО".

На встречу выпускников в уральскую столицу приедут:

  • "Борцы – Северный десант" (Сургут). Команда дебютировала в Высшей лиге КВН в 2013 году под названием "Сборная СНГ по вольной борьбе". Отличительными чертами команды стали борцовские трико и стойка борцов вольного стиля, которую участники команды сохраняют в течение большей части выступлений;
  • "Азия MIX" (Киргизия). Чемпионы Высшей лиги КВН 2016 года. Команда запомнилась зрителям такими персонажами как узбекская актриса, кыргызский студент-хипстер, таджикский певец и казахский шаман;
  • "Вятка" (Кировская область). Вице-чемпион Премьер-лиги сезона 2010 и чемпион Высшей лиги сезона 2018.

Команды-участники будут соревноваться в четырёх традиционных конкурсах: приветствие, разминка, СТЭМ и музыкальное домашнее задание. С целью предупреждения распространения коронавируса число мест в зале будет ограничено, при этом само выступление покажут на Первом канале, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, впервые уральская столица принимала игру Высшей лиги Клуба весёлых и находчивых в 2019 году. Следующую встречу выпускников вновь планировалось провести в Екатеринбурге, однако в прошлом году было принято решение перенести её на 2021 год из-за пандемии COVID-19.

Как отмечал ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, "Свердловская область – один из лидеров КВН на протяжении 20 лет. В это движение вовлечены тысячи человек всех возрастов и профессий". На встречу приглашён Александр Масляков.

Областная газета Свердловской области

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