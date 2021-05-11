Объявлены лауреаты премии губернатора Свердловской области в сфере литературы и искусства за 2020 год

Спектакль «Сильва» Свердловского театра музыкальной комедии выдвигался в восьми номинациях на премию "Золотая маска". Награды получили режиссёр Дмитрий Белов и дирижёр Дмитрий Волосников. Фото: Павел Ворожцов

Стали известны лауреаты премии губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2020 год. Экспертами присуждено девять премий: четырём творческим коллективам, четырём деятелям культуры за отдельные проекты и ещё одна премия за значительный вклад в развитие культуры и искусства области. Соответствующий Указ губернатора Свердловской области будет опубликован в завтрашнем номере "ОГ".

В этом году всписке номинантов на премию губернатора за выдающиеся достижения в области литературы и искусства былипредставлены 24 проекта. Мы подробно рассказывали о проектах в материале от 2 февраля. Больше всего претендентов оказалось в театральной сфере, что нашло отражение и в итоговом результате - отмечено сразу три спектакля.

Напомним, что вознаграждение за каждую премию составляет 200 тысяч рублей.