Объявлены лауреаты премии губернатора Свердловской области в сфере литературы и искусства за 2020 год

Стали известны лауреаты премии губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2020 год. Экспертами присуждено девять премий: четырём творческим коллективам, четырём деятелям культуры за отдельные проекты и ещё одна премия за значительный вклад в развитие культуры и искусства области. Соответствующий Указ губернатора Свердловской области будет опубликован в завтрашнем номере "ОГ".
В этом году всписке номинантов на премию губернатора за выдающиеся достижения в области литературы и искусства былипредставлены 24 проекта. Мы подробно рассказывали о проектах в материале от 2 февраля. Больше всего претендентов оказалось в театральной сфере, что нашло отражение и в итоговом результате - отмечено сразу три спектакля.
Напомним, что вознаграждение за каждую премию составляет 200 тысяч рублей.
Список лауреатов:
Литература
Бадаеву Алексею Феликсовичу – автору, генеральному директору государственного автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский государственный академический театр драмы», Махлиной Наталье Александровне – редактору, заместителю генерального директора государственного автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский государственный академический театр драмы» за создание книги «Галина Умпелева «Такая, какая есть»;
Матафоновой Юлии Константиновне – журналисту, театральному критику за серию публикаций по истории театра Среднего Урала;
Кино
Соколовой Анастасии Владимировне – режиссеру и художнику анимационного кино за анимационный фильм «Школа развития».
Театр
Белову Дмитрию Вячеславовичу – режиссеру-постановщику, Волосникову Дмитрию Георгиевичу – дирижеру-постановщику, Балашовой Ольге Сергеевне – солистке-вокалистке государственного автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский государственный Академический театр музыкальной комедии» за создание спектакля «Сильва»;
Русинову Андрею Ивановичу – доценту кафедры мастерства актера федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Екатеринбургский государственный театральный институт», Зуеву Владимиру Петровичу – драматургу за создание спектакля «Восемь»;
Богаеву Олегу Анатольевичу – драматургу, Булыгину Игорю Николаевичу – режиссеру-постановщику муниципального бюджетного учреждения культуры «Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка» за создание спектакля «Демидовы. Версия»;
Изобразительное искусство
Лузину Владимиру Михайловичу – художнику-графику за серию графических произведений «По Уралу»;
Музыка
Зайцеву Николаю Вячеславовичу – художественному руководителю, Черепанову Александру Николаевичу – балетмейстеру (руководителю балета), Воронищеву Юрию Викторовичу – аранжировщику Уральского государственного академического русского народного хора за создание концертной программы «Берегите Россию»;
За значительный вклад в развитие культуры и искусства
Композитору Горячих Владимиру Ивановичу.