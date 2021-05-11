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Культура
11 мая 2021, 15:11

Объявлены лауреаты премии губернатора Свердловской области в сфере литературы и искусства за 2020 год

Спектакль «Сильва» Свердловского театра музыкальной комедии выдвигался в восьми номинациях на премию "Золотая маска". Награды получили режиссёр Дмитрий Белов и дирижёр Дмитрий Волосников. Фото: Павел Ворожцов

Спектакль «Сильва» Свердловского театра музыкальной комедии выдвигался в восьми номинациях на премию "Золотая маска". Награды получили режиссёр Дмитрий Белов и дирижёр Дмитрий Волосников. Фото: Павел Ворожцов

Стали известны лауреаты премии губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2020 год. Экспертами присуждено девять премий: четырём творческим коллективам, четырём деятелям культуры за отдельные проекты и ещё одна премия за значительный вклад в развитие культуры и искусства области. Соответствующий Указ губернатора Свердловской области будет опубликован в завтрашнем номере "ОГ". 

В этом году всписке номинантов на премию губернатора за выдающиеся достижения в области литературы и искусства  былипредставлены 24 проекта. Мы подробно рассказывали о проектах в материале от 2 февраля. Больше всего претендентов оказалось в театральной сфере, что нашло отражение и в итоговом результате - отмечено сразу три спектакля. 

Напомним, что вознаграждение за каждую премию составляет 200 тысяч рублей.

Список лауреатов:

Литература

Бадаеву Алексею Феликсовичу – автору, генеральному директору государственного автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский государственный академический театр драмы», Махлиной Наталье Александровне – редактору, заместителю генерального директора государственного автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский государственный академический театр драмы» за создание книги «Галина Умпелева «Такая, какая есть»;

Матафоновой Юлии Константиновне – журналисту, театральному критику за серию публикаций по истории театра Среднего Урала;

Кино

Соколовой Анастасии Владимировне – режиссеру и художнику анимационного кино за анимационный фильм «Школа развития».

Театр

Белову Дмитрию Вячеславовичу – режиссеру-постановщику, Волосникову Дмитрию Георгиевичу – дирижеру-постановщику, Балашовой Ольге Сергеевне – солистке-вокалистке государственного автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский государственный Академический театр музыкальной комедии» за создание спектакля «Сильва»;

Русинову Андрею Ивановичу – доценту кафедры мастерства актера федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Екатеринбургский государственный театральный институт», Зуеву Владимиру Петровичу – драматургу за создание спектакля «Восемь»;

Богаеву Олегу Анатольевичу – драматургу, Булыгину Игорю Николаевичу – режиссеру-постановщику муниципального бюджетного учреждения культуры «Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка» за создание спектакля «Демидовы. Версия»;

Изобразительное искусство

Лузину Владимиру Михайловичу – художнику-графику за серию графических произведений «По Уралу»;

Музыка

Зайцеву Николаю Вячеславовичу – художественному руководителю, Черепанову Александру Николаевичу – балетмейстеру (руководителю балета), Воронищеву Юрию Викторовичу – аранжировщику Уральского государственного академического русского народного хора за создание концертной программы «Берегите Россию»;

За значительный вклад в развитие культуры и искусства

Композитору Горячих Владимиру Ивановичу. 

Областная газета Свердловской области

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