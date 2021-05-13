В 2001 году Юрий Казарин защитил докторскую диссертацию «Поэтический текст как уникальная функционально-эстетическая система». Фото: скриншот

В день двадцатилетия трагической гибели Бориса Рыжего телевизионный канал «Россия 24» выпустил в эфир почти 50-минутный документальный фильм «Я всех любил. Без дураков», посвящённый творчеству поэта и его времени – Свердловску 90-х годов прошлого века.

Благодаря легендарному разведчику Максу фон Штирлицу почти все знают золотое правило – «запоминается последняя фраза». Вот последней прозвучавшей в этом фильме фразой и возмутились многие екатеринбуржцы, смотревшие этот фильм в телевизионном эфире.

Причём, судя по гневным отзывам, случилась небольшая, но крайне досадная путаница. Это написанный текст, если что подзабылось, можно перечитать и освежить его в памяти. Телевизионную передачу тоже можно найти в Интернете, но до того ли, когда возмущение бьёт через край.

А получилось так, что малоприятные для жителей Екатеринбурга слова о родном городе профессора УрФУ, заведующего отделом поэзии журнала «Урал» Юрия Казарина смешались с закадровым авторским текстом специального корреспондента «Вестей» Александра Рогаткина.

Сказано Юрий Казарин: «Вообще, город Екатеринбург – это город серый, суровый и малокультурный. И до сих пор таким остаётся. Это нормально. Потому что это город заводов. Это не город литературы или город театров и прочего. Не город культуры, прямо скажем. Это не Петербург». Закадровый текст: «Здесь по-прежнему так же страшно пьют, как при Рыжем, так же странно приветствуют гостей, и так же легко могут надавать по башке дубиной, которая про запас припрятана в квартире. В России этот мир вечен, а значит, хотя бы поэтому вечны и стихи Бориса Рыжего».

Мотив Александра Рогаткина понятен – ему надо было в финале связать воедино ужасы 90-х и день сегодняшний, чтобы завершить фильм красивой фразой, подтверждающей величие творчества главного героя. О том, что этот пассаж оскорбителен для многих жителей полуторамиллионного города, столичный журналист даже не задумался. В картине мира столичных коллег всё, что за МКАДом, – это большой Урюпинск.

А все шишки всё равно достались доктору филологии и поэту Казарину. Хотя и на него по моему глубокому убеждению обижаться не стоит. Если человек всю жизнь прожил в городе сером, суровом и малокультурном, то, значит, он так видит. И ему можно только посочувствовать. Потому что – ещё одна литературная цитата – «разруха не в клозетах, а в головах».

Наверное, мне повезло. Первую половину тех самых лихих 90-х я жил в Екатеринбурге, но о криминальных разборках узнавал разве что от березниковского дедушки, по ещё не изжитой советской привычке регулярно смотревшего программу «Время». Много раз спокойно ходил по Уралмашу, по улицам которого, как узнал только много лет спустя, оказывается невозможно было пройти, не лишившись содержимого карманов. Врать не буду, на воспетом Борисом Рыжим Вторчермете, кажется, не был ни разу. Зато в те же 90-е годы изрядно поездил по городкам Уральского Севера. Что я могу сказать… всё познаётся в сравнении.

А ещё, так уж получилось, что оказавшись однажды в Неаполе, я провёл несколько часов в закоулках самого криминального района города – Испанского квартала. Получил незабываемое впечатление от общения с местными жителями, словно сошедшими с экрана фильмов про каморру, но так и не увидел ни пьяцца дель Плебишито, ни других местных красот. Да и вообще, если задаться целью, то в любом, даже всеми признанном ярком и культурном городе, можно найти такие места, по сравнению с которыми даже Вторчермет покажется центром цивилизации. А где-то и далеко ходить не надо – ранним утром в Милане бомжи досматривают последние сны прямо на тротуаре возле дорогих магазинов.

Уже после выхода в телеэфир фильма про Бориса Рыжего Юрий Казарин в оправдание своей реплики ещё добавил жару в интервью информационному агентству ЕАН: «Я считал, считаю и буду считать, что Екатеринбург – один из самых некультурных городов, это понятно. У нас, кроме театров, нет ничего. ﻿﻿Но наши театры – полное дерьмо. Особенно Музкомедия, Театр драмы, ТЮЗ – это хрень полная». Так видит Юрий Викторович, и это его право. Наверное, ему как поэту так комфортнее. А между тем театры Екатеринбурга за четверть века существования «Золотой маски» – главной театральной награды России – получали её 57 раз. В том числе и те, которые удостоились от Казарина хлёсткой уничижительной оценки. При этом им по-прежнему есть к чему стремиться. Как, впрочем, и всем нам.

В общем, как писал Козьма Прутков в басне о разнице вкусов «тебе и горький хрен – малина, а мне и бланманже – полынь». Профессор Казарин живёт в городе сером и малокультурном. И это его внутренний выбор. Лично я, находясь территориально неподалёку, вижу окружающую меня жизнь несколько иначе. Мне тоже многое не нравится, но прожить всю жизнь в страдательном залоге я не хочу.

Кстати, хочу заочно возразить Юрию Казарину, утверждавшему в фильме «Я всех любил. Без дураков», что настоящий поэт не может стать бандитом. Вот сразу навскидку – Франсуа Вийон. Или он по сравнению с Борисом Рыжим не дотягивает до уровня настоящего поэта?

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