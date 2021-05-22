На Ural Music Night будут работать танцевальные площадки

Получить урок бачаты и сальсы можно на площадке Social Dance. Фото: Александр Исаков.

Организаторы Ural Music Night анонсировали танцевальный маршрут. Для посетителей организуют четыре площадки с разными направлениями.

Рядом с Домом Севастьянова развернется площадка Performance Dance. Там не будет рамок, базовых техник или определенной музыки – каждый выберет то, что поможет телу раскрыться и "заговорить", отмечают организаторы.

На Вознесенской площади появится интерактивно-танцевальная локация Baby Show. Перед зрителями выступят самые юные танцоры уральской столицы. Их программу дополнят выступления победителей конкурса песен на английском языке Voice Power by Talisman.

Во дворе усадьбы Харитонова-Расторгуева расположится площадка History Dance. Специалисты по изучению танцев 16-20 веков из Клуба исторических танцев «Pas de côté» не только покажут как танцевали в прошлые века, но и расскажут о моде и этикете тех времен, а также проведут мастер-классы по старинным танцам для всех желающих под живую музыку от Камерного оркестра «B-A-C-H».

Получить урок бачаты и сальсы, завести новые знакомства, вдохновиться и сохранить яркие воспоминания о лете можно и нужно на площадке Social Dance в международном центре искусств «Главный проспект» (пр. Ленина, 8).

В 2021 году Ural Music Night состоится 25 июня, оргкомитет фестиваля планирует снова собрать 300 тысяч гостей, провести офлайн- и онлайн-концерты на 100 сценах, а также конференцию по актуальным вопросам музыкальной индустрии.

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