Две свердловчанки приняли участие в Евровидении-2021 вместе с Манижей

Екатерина Кейльман (слева) и Гузель Санжапова (справа) поучаствовали в выступлении Манижи на Евровидении-2021. Фото: скрин из Instagram

Певица Манижа, которая представляла Россию на Евровидении-2021, сделала инстаграм-страницу, где опубликовала фото девушек, которые были на большом экране во время выступления артистки. В нём приняли участие две свердловчанки: Екатерина Кейльман и Гузель Санжапова.

Манижа назвала эту страницу инстаграм-памятником.

"Здесь вы ближе познакомитесь с теми невероятно красивыми и сильными женщинами, которые поют со мной на сцене Евровидения, - подписала певица.

Каждый пост посвящён одной из участниц. В них девушки отвечают на вопрос "Кто такая русская женщина?"

В проекте приняли участие многие известные женщины России, в том числе две свердловчанки - Екатерина Кейльман, директор ЦПКиО им. В.В. Маяковского, и Гузель Санжапова, которая возрождает уральскую деревню Малый Турыш.

Екатерина Кейльман сказала, что "русская женщина - это огромная сила и женственность в одном флаконе". А Гузель Санжапова отметила, что "она может не только завоёвывать, очаровывать, но и созидать". На сцене во время выступления Манижи показали также трёх жительниц деревни Малый Турыш.

Напомним, финал песенного конкурса Евровидение-2021 прошёл в Роттердаме 22 мая. Победителем стала итальянская группа "Måneskin" с композицией "Zitti e buoni". Представительница России Манижа заняла 9-е место.