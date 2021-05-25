«Девятаев был скромным, но уверенным в себе человеком…»

Михаил Девятаев прожил дольше всех из сбежавших тогда из плена. Его не стало в 2002 году, в возрасте 85 лет. Фото: пресс-служба Национального музея республики татарстан

В номере 80 от 07.05.2021 мы рассказывали о картине Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова «Девятаев». Напомним, что в основе сюжета – реальная история побега лётчика Михаила Девятаева из немецкого плена на самолёте. Он вместе с девятью другими заключёнными угнал «Хейнкель» и улетел с острова Узедом. После войны уже Герой Советского Союза неоднократно ездил по стране и на встречах делился своими воспоминаниями. Приезжал и в Свердловскую область. Мы попросили наших читателей рассказать о визитах Михаила Девятаева на Урал.

Таких визитов, как оказалось, было несколько. Нам писали и звонили из Бисерти, Новой Ляли, Верхотурья, Первоуральска, Тавды… Пенсионерка Алина Исаева рассказывала нам, что была в 70-х годах на встрече с Михаилом Девятаевым в посёлке Карабашка Тавдинского городского округа. А наша многолетняя подписчица Екатерина Голендухина прислала письмо, в котором вспоминает, что лётчик неоднократно бывал в селе Глинское (Режевской ГО).

«Он был с частными визитами, так как здесь жил друг его юности Митясов Илья Никитич, – пишет Екатерина Голендухина. – Семья Митясовых переехала в Глинское в 1969 году, все они вместе с сыном и снохой были учителями школы №23. И в каждый приезд Михаила Петровича были встречи со школьниками – и в актовом зале школы, и в местном Доме культуры. Я сама, будучи ученицей четвёртого класса, была на одной из таких встреч. Это было в учебный год 1982–1983-м, более точной даты не помню. Отмечу, что Михаил Петрович не отличался какой-то звёздностью, пафосом или чем-то в этом духе, и уж тем более не выглядел несчастным, обиженным. Он был скромным, но уверенным в себе человеком, рассказывал о себе спокойно. Всю жизнь помню, а потом неоднократно рассказывала своим ученикам (Екатерина Голендухина работает учителем русского языка и литературы. – Прим. «ОГ») тот факт, как они не могли управлять всеми этими рычагами самолёта, так как были измождены, и им приходилось двигать один рычаг несколькими беглецами.»

Ещё несколько читателей обратились к нам по телефону.

Виталий ИНЬКОВ, село Трифоново (Пышминский район):

– В Пышминский район он тоже приезжал. Год точно не помню, но, кажется, что тогда же, в 70-х. Встреча была в клубе, он рассказывал и показывал документальный фильм. Он тогда уже работал на «Ракете» (советское судно на подводных крыльях. – Прим. «ОГ»), так запомнил. Встреча была интересная, люди много вопросов задавали. Тогда об этом было мало информации, и всем хотелось узнать, как он это совершил. Такое ведь нарочно даже не придумаешь! Тогда в Трифаново жило 600–700 человек, но приехал к нам. Полный зал был! Сельчане до сих пор вспоминают. Человек-легенда, что уж там говорить.

Александр САВИН, город Тавда:

– В 1976-м я работал в Тавдинском авиаотделении водителем. И встречал на вокзале Михаила Девятаева. Он приехал в наше отделение, работало тогда у нас человек 50. Рассказывал подробно о своём побеге. Как не мог взлететь. Я хорошо помню его рассказ. И про парикмахера, который ему помог. И как он переживал, что не сможет сесть к своим, потому что немецкий самолёт начнут обстреливать. Говорил: «Немцы прочухали, что самолёт угоняют. А я гоню на нём, гоню, а взлететь не могу. Все тумблеры перещёлкал и последний нужный оказался. Гидравлика помогла – и пошли на взлёт». После этого я отвёз его обратно. Простой совершенно мужик. По телевизору недавно видел его сына, Александра, отметил, что он на отца очень похож.

Светлана САВИНА, посёлок Бисерть (Бисертский городской округ):

– В 1975-м я проживала в посёлке Пьянково, в Ирбитском районе. Там был построен клуб, и мы посещали все мероприятия. Однажды увидели афишу, что приезжает Герой Советского Союза Михаил Девятаев и будет показывать документальный фильм. Мы с мужем не могли пропустить такое мероприятие… Выступал перед нами человек ничем внешне не примечательный, в обычном костюме. Говорил грамотно без пафоса о том, что ему пришлось пережить в концлагере. Очень подробно рассказал, как бежал неоднократно из плена и был отправлен на остров в Балтийском море [Узедом]. Он понимал, что просто так оттуда не убежать, и его мысль постоянно работала. Когда всё задуманное свершилось и самолёт поднялся в небо, возникла другая проблема: немецкую технику могли сбить наши войска. Рассказывал нам и как после войны его проверяли уже наши службы… Потом посмотрели фильм. Все зрители прониклись к нему уважением. Очень приятно, что подвиг этого мужественного человека с русской душой не был предан забвению. И считаю, что та поездка в 70-е не прошла зря: люди узнали Героя в лицо.

Свердловский след Вместе с Михаилом Девятаевым из немецкого плена сбежало ещё девять человек. Один из них - Пётр Кутергин – родился в 1921 году на станции Чернушка, которая позднее вошла в состав Уральской области. Теперь эта станция находится на территории Пермского края. Именно Петру Кутергину во время побега нужно было переодеться в немецкую форму убитого надзирателя для отвлечения других охранников аэродрома острова Узедом. После побега Пётр Кутергин прожил недолго… Его вернули на фронт, и он утонул в апреле 1945 года при форсировании реки Одер. «Областная газета» уже пыталась разобраться в судьбе этого солдата. В номере от 8 декабря 2009 года мы писали, что у Петра Кутергина на станции Чернушка проживала мать - Матрёна Михайловна Кутергина. Судя по документам, Кутергин до войны работал на одной из шахт города Сталинска (ныне Новокузнецк), оттуда и призывался на войну. Других данных найти не удалось. В той же публикации «ОГ» мы писали, что Девятаев был в плену и с другим уроженцем нашей области – Николаем Бушмановым. Он не был в числе десяти сбежавших. Он был с Михаилом Девятаевым в другом лагере смерти – Заксенхаузене, куда его направили после неудачной попытки побега из Лодзинского лагеря военнопленных. И именно Николай Бушманов вселил в лётчика надежду на побег на самолёте. Бушманов вместе с другими активистами смог организовать подпольное движение и помогал другим узникам. Полковника Бушманова освободили в 1945 году, и за дело взялся НКВД… В декабре 1945-го он был осуждён на десять лет лагерей. После проживал в Свердловской области, а затем переехал в Москву. Другой информации нет.

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