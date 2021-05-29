Темы дня

Культура
29 мая 2021, 18:51

Стартовало голосование за участниц конкурса "Уральская краса ‒ длинная коса-2021"

участницы конкурса "Уральская краса ‒ длинная коса-2021"

Самым маленьким претенденткам на звание 4 года. Фото: сайт кронкурса.

Организаторы конкурса "Уральская краса ‒ длинная коса-2021" представили всех участниц. В этом году за титул борются 65 красавиц от 4 до 38 лет.

Известно, что все претендентки на звание приняли участие в фотосессии. Для каждой был подобран образ – наряд в русском стиле и украшение. Посмотреть и проголосовать за красавиц можно здесь.

Результаты станут известны в День России, 12 июня. Финал конкурса проведут в ТРЦ "Академический" (ул. Краснолесья, 133).

"Конкурс призван поддержать девушек, сохраняющих длинные волосы, несмотря на все ухищрения времени и моды. Ведь именно девушка с длинными волосами наиболее полно соответствует национальному идеалу "русской красоты", олицетворяет собой добро, любовь, сохранение семейного очага, привлекает своей романтичностью", – отмечают организаторы.

Конкурс "Уральская краса ‒ длинная коса" проходит ежегодно начиная с 2010 года. В прошлом году победительницей стала 14-летняя жительница Каменска-Уральского Екатерина Устьянцева. Длина её косы составляет 123 см. В 2019 году ‒ Надежда Чумель, а в 2018 году ‒ младшеклассница Елизавета Гусева.

Добавим, ранее в Екатеринбурге выбрали Главную бабушку-2021.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
29.05.2021, 18:51 / Культура
Стартовало голосование за участниц конкурса "Уральская краса ‒ длинная коса-2021"
29.05.2021, 17:47 / Общество
Росавиация выдала допуски на полёты из Екатеринбурга ещё в ряд стран
29.05.2021, 16:45 / Общество
В Екатеринбурге три цистерны с дизельным топливом сошли с рельсов
29.05.2021, 15:47 / Политика
В Свердловской области на праймериз «Единой России» зарегистрировались почти 400 тысяч избирателей
29.05.2021, 14:58 / Общество
Реконструкция развязки у "Калины" должна стартовать в третьем квартале 2021 года