Стартовало голосование за участниц конкурса "Уральская краса ‒ длинная коса-2021"

Самым маленьким претенденткам на звание 4 года. Фото: сайт кронкурса.

Организаторы конкурса "Уральская краса ‒ длинная коса-2021" представили всех участниц. В этом году за титул борются 65 красавиц от 4 до 38 лет.

Известно, что все претендентки на звание приняли участие в фотосессии. Для каждой был подобран образ – наряд в русском стиле и украшение. Посмотреть и проголосовать за красавиц можно здесь.

Результаты станут известны в День России, 12 июня. Финал конкурса проведут в ТРЦ "Академический" (ул. Краснолесья, 133).

"Конкурс призван поддержать девушек, сохраняющих длинные волосы, несмотря на все ухищрения времени и моды. Ведь именно девушка с длинными волосами наиболее полно соответствует национальному идеалу "русской красоты", олицетворяет собой добро, любовь, сохранение семейного очага, привлекает своей романтичностью", – отмечают организаторы.

Конкурс "Уральская краса ‒ длинная коса" проходит ежегодно начиная с 2010 года. В прошлом году победительницей стала 14-летняя жительница Каменска-Уральского Екатерина Устьянцева. Длина её косы составляет 123 см. В 2019 году ‒ Надежда Чумель, а в 2018 году ‒ младшеклассница Елизавета Гусева.

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