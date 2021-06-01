Стартовал сбор заявок на участие в конкурсе "Мисс Екатеринбург-2021"

К участию в конкурсе приглашаются девушки от 18 до 25 лет. Фото: Галина Соловьёва.

В столице Урала стартовал приём анкет на городской конкурс красоты. "Мисс Екатеринбург - 2021" выберут в последний месяц лета, 12 августа.

По данным организатором, участвовать в конкурсе, как и всегда, могут девушки от 18 до 25 лет ростом не ниже 170 сантиметров, незамужние и без детей. Отмечается, что у девушек не должно быть татуировок и снимков в обнажённом виде. При этом на конкурс необходимо предоставить фото в купальнике. Также девушек заранее просят подготовить портрет, внимательно прочитать и ответить на вопросы анкеты. Заполнить её можно тут.

"Реши для себя - готова ли ты меняться, учиться, работать над собой, выйти на сцену 12 августа? Это решение изменит твою жизнь", - отмечают организаторы.

Напомним, в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, конкурс "Мисс Екатеринбург" состоялся. Новой главной красавицей столицы Урала стала участница под №11 Помурзина Злата. В 2019 году титул получила Виктория Вершинина, а в 2018 году - Арина Верина.

Добавим, в выходные стартовало голосование за участниц конкурса "Уральская краса ‒ длинная коса - 2021". В этом году за титул борются 65 красавиц от 4 до 38 лет.

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