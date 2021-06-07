Ударим по ковиду греческим алфавитом!

ВОЗ ввела в обращение новые названия вариантов ковида. Рис.: Максим Смагин

Всемирная организация здравоохранения ввела в обращение новые названия вариантов ковида. Сделано это, как разъяснили чиновники ВОЗ, исключительно «для удобства произношения в ненаучном разговоре».

Всё-таки в интересное время мы живём. Наивная вера в могущество слова выросла настолько, что вроде бы взрослые дяди и тёти из, казалось бы, солидных учреждений уподобляются маленьким детям, которые зажмуриваются, для верности ещё закрывают глаза ладошками и радостно сообщают: «Я спрятался». В дикой природе так же ведут себя страусы, прячущие голову в песок.

Изначально ведь и ковид назвали ковидом для того, чтобы замаскировать до неузнаваемости его происхождение. И что, кто-то, кроме сотрудников ВОЗ, действительно тут же забыл, откуда эта зараза пошла по всему миру?

Так что теперь британский штамм надо называть «альфа», южноафриканский – «бета», бразильский – «гамма». Не правда ли, так стало гораздо удобнее. И что любопытно, две разновидности индийского ковида переименовали в «дельту» и «каппу», и в этой многонаселённой стране моментально удалось решить проблему нищеты и жуткой антисанитарии, с которыми до этого тщетно боролись десятилетиями.

А ещё давайте при публикации какой-нибудь очередной псевдонаучной ереси запретим называть «британских учёных» британскими. Ведь и обидеться могут честные труженики науки из островного государства. А ещё заменим на какие-нибудь другие буквы греческого алфавита (надо успевать, их всего двадцать четыре, так что на всё может не хватить) «французскую болезнь», «русскую рулетку», «испанский стыд», «стокгольмский синдром»… за одним тогда уж и «шведскую семью». Про «африканскую страсть» и говорить нечего – это же в сегодняшних реалиях неприкрытый расизм. И недолог тот час, когда уже доберутся до Шекспира, оклеветавшего ни в чём не повинного мавра.

Непременно следует запретить «ослиное упрямство» и «собачий холод» – не понимаю, почему до сих пор молчат борцы за права животных. Заодно можно попробовать замахнуться на святое и вымарать (исключительно для защиты детей) упоминания о «детской болезни левизны в коммунизме». Если и пользоваться таким опасным для нравственности подрастающего поколения термином, то только с письменного согласия родителей.

А ещё у нас впереди два странных турнира – чемпионат Европы по футболу и Олимпиада в Токио, которые пройдут в 2021 году, но как бы в прошлом. Тут мне вспомнился замечательный анекдот, который попробую изложить с учётом правил политкорректности: чтобы отучить представителя народа, употребляющего в пищу собак, его методом гипноза убедили в том, что он представитель народа, любящего сало. На следующий день его обнаружили, уговаривающего собаку: «Ты свинья, ты свинья!».

Нет, я не против машины времени – было бы интересно вернуться не только на год, но и лет на тридцать назад, когда трава была зеленее, девушки чаще обращали внимание и колбаса по талонам. Но то, что предлагают нам – это какая-то профанация. Событие, происходящее сегодня, не может происходить вчера. А затеяно всё потому, что надо же что-то делать с широким ассортиментом уже изготовленной к этим турнирам сувенирной продукции. Хотя мне кажется, что кепки, футболки и магнитики даже с «неправильным» годом, всё равно бы раскупили. Без извращённого насилия над календарём. Кстати, бракованные монеты у коллекционеров ценятся гораздо дороже, а тут такой раритет.

В общем, насчёт того, что весь этот махровый абсурд создаётся исключительно для нашего с вами удобства – это сильное лукавство. И если так дальше пойдёт, то едва ли не каждая организация сможет вводить свои филологические поправки и календарные корректировки. Пока это ещё смешно.

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