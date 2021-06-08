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Культура
8 июня 2021, 14:29

Свердловчанка получила грант Президента РФ на воссоздание кованых демидовских подносов

  Анна Митчина
Тагильский поднос

Тагильская роспись кованых подносов - традиционный уральский промысел. Фото: Наталья Шадрина

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о присуждении грантов для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. В список получателей вошла директор Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна в Нижнем Тагиле Людмила Павленко.

Ей выделили грант на реализацию проекта по воссозданию образцов кованого демидовского подноса как народного художественного промысла - тагильской лаковой росписи металлических подносов.

Размер гранта не уточняется. Тагильская лаковая роспись подносов известна по всей России. Мастера из Нижнего Тагила расписывали вагон для Московского метрополитена и двухметровый поднос для столичного фестиваля "Самоварфест". Губернатор Евгений Куйвашев поручал поддержать бренд "Тагильский поднос".

Напомним, в прошлом году такие президентские гранты получили два свердловских режиссёра.

Людмила Павленко - директор Уральского училища прикладного искусства и дизайна (филиала в Нижнем Тагиле) федерального бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова", преподаватель спецдисциплин в области декоративно-прикладного искусства и дизайна, искусствовед, член Международной ассоциации искусствоведов, одна из инициаторов и организаторов "Худояровских чтений".

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Фото: скрин документа
Фото: скрин документа
Фото: скрин документа
Областная газета Свердловской области

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