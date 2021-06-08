Объявлен состав жюри "Встречи выпускников КВН-2021" в Екатеринбурге

Пелагея, как и в 2019 году, будет оценивать выступление кавээнщиков в Екатеринбурге. Фото: Павел Ворожцов.

Стали известны имена членов жюри "Встречи выпускников КВН-2021" в Екатеринбурге. Игра состоится 19 июня на площадке конгресс-центра МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО".

Оценивать игру будут лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин, экс-участник команды КВН "Уральские пельмени" Сергей Светлаков, телеведущий Валдис Пельш, певица Пелагея, директор телеканала СТС Вячеслав Муругов. Ведущий игры – незаменимый Александр Масляков, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Фото: Павел Ворожцов

Напомним, на встречу выпускников в уральскую столицу приедут: "Борцы – Северный десант" (Сургут), "Азия MIX" (Киргизия) и "Вятка" (Кировская область). Команды-участники будут соревноваться в традиционных конкурсах: приветствие, разминка, СТЭМ и музыкальное домашнее задание.

С целью предупреждения распространения коронавируса число мест в зале будет ограничено (заполняемость 75%).

"Почти все участники представления уже вакцинированы. К нам поступило несколько заявок поставить второй компонент вакцины непосредственно в Екатеринбурге. Мы такую возможность, конечно, предоставим", – ранее заявлял замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

Напомним, впервые уральская столица принимала игру высшей лиги Клуба весёлых и находчивых в 2019 году. Тогда в жюри сидели завсегдатай игр Клуба весёлых и находчивых Юлий Гусман, Вячеслав Муругов, Владимир Шахрин, Михаил Галустян и Семён Слепаков.