Учреждения культуры переходят на режим выходного дня

Подведомственные Минкультуры учреждения в России переходят на работу по режиму выходного дня. Он продлится столько же, сколько дополнительные выходные в Москве, до 19 июня.
Полностью прекращать работу в эти дни музеи, театры и другие учреждения не будут.
"С 15 по 19 июня для федеральных музеев, музеев-заповедников, организаций, осуществляющих выставочную деятельность, библиотек, театров, концертных залов, филармоний и других организаций исполнительских искусств, устанавливается режим работы выходного дня (воскресенье)", - говорится в приказе министерства.
Кроме того, рекомендуется перевести 30% сотрудников на удалёнку. Исключение сделают для тех, кто обеспечивают бесперебойную работу, в культурных учреждениях.
Как пояснили "Российской газете" в ведомстве, посетителей продолжат принимать с усилением всех профилактических мер.
Документ не коснётся частных культурных учреждений.
Принятые меры связаны с ростом суточной заболеваемости коронавирусом в стране. В России сегодня выявили 14,7 тысячи новых случаев коронавируса. Это максимум с 13 февраля.
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