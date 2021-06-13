Учреждения культуры переходят на режим выходного дня

Посетителей продолжат принимать с усилением всех профилактических мер. Фото: Павел Ворожцов

Подведомственные Минкультуры учреждения в России переходят на работу по режиму выходного дня. Он продлится столько же, сколько дополнительные выходные в Москве, до 19 июня.

Полностью прекращать работу в эти дни музеи, театры и другие учреждения не будут.

"С 15 по 19 июня для федеральных музеев, музеев-заповедников, организаций, осуществляющих выставочную деятельность, библиотек, театров, концертных залов, филармоний и других организаций исполнительских искусств, устанавливается режим работы выходного дня (воскресенье)", - говорится в приказе министерства.

Кроме того, рекомендуется перевести 30% сотрудников на удалёнку. Исключение сделают для тех, кто обеспечивают бесперебойную работу, в культурных учреждениях.

Как пояснили "Российской газете" в ведомстве, посетителей продолжат принимать с усилением всех профилактических мер.

Документ не коснётся частных культурных учреждений.

Принятые меры связаны с ростом суточной заболеваемости коронавирусом в стране. В России сегодня выявили 14,7 тысячи новых случаев коронавируса. Это максимум с 13 февраля.