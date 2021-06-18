"ОГ" представляет ТОП-5 крупных летних фестивалей региона

Центр развития туризма Свердловской области представил пять крупных фестивалей этого лета, которые пройдут при финансовой поддержке государства. Все они, естественно, массовые, но организаторы уверяют, что несмотря на тревожную ситуацию в связи с коронавирусом, эти события должны состояться.
Исполняющая обязанности директора Центра развития туризма СО Надежда Шестакова пояснила, что система, по которой совет по развитию туризма в регионе определяет пять самых сильных заявок, действует уже шестой год и вполне эффективна. В этом году эксперты поддержали следующие фестивали: EverJazz (Кадниково, Сысертский ГО), «Лето на заводе» (Сысерть), «Демидов-фест» (пос. Черноисточинск), «Окрошка-фест» (Каменск-Уральский), «Мото-фест» (Ирбит).
Про EverJazz мы ранее писали, он пройдёт как раз сегодня. Следующим событием станет акция «Лето на заводе», которая откроется 3 июля. В рамках проекта на уже полюбившейся многим площадке железоделательного завода Турчаниновых-Соломирских пройдут мастер-классы по народным ремёслам, лекции, ярмарка сельхозпродукции. Для гостей из Екатеринбурга обещают бесплатный трансфер.
Похожая программа ждёт гостей «Демидов-феста». Событие пройдёт во второй раз, намечено оно на 24 июля, и акцент будет сделан именно на творчестве. На территорию старинного Демидовского завода приглашены художники, участники Уральской индустриальной биеннале, ремесленники. Кроме того, на фестивале состоится выступление экс-лидера рок-группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова, на одну сцену с которым выйдут молодые музыканты и представят свой авторский материал. Как рассказала Надежда Шестакова, в будущем Черноисточинск должен войти в так называемый брендовый туристический Демидовский маршрут.
17 июля в Каменске-Уральском состоится, пожалуй, самое вкусное из перечисленных событий. Это юбилейный – пятый «Окрошка-фест». В летний период окрошка, конечно, одно из самых популярных блюд, и гостям представится возможность продегустировать самые разные его вариации, в том числе посетить мастер-класс по приготовлению каменской окрошки. Кстати, этим летом и сам Каменск-Уральский отмечает юбилей – 320 лет, поэтому событийный календарь этого города очень насыщенный. И одним из самых ярких традиционных мероприятий является Фестиваль колокольного звона (он пройдёт 10 июля). В этом году изюминкой станет привезённый из Белорусии карильон — музыкальный инструмент с бронзовыми колоколами, на котором играют с помощью клавиатуры.
23–25 июля в Ирбите на территории оздоровительного лагеря «Малиновка» пройдёт традиционный мотофестиваль. Программа включает конкурсы для любителей экстремальной езды и большой рок-концерт.
Напомним, что численность участников на открытых и закрытых площадках не должна превышать 75 процентов.
К слову, уже через неделю – 25 июня – в Екатеринбурге состоится один из самых масштабных фестивалей «Ночь музыки». На фоне отменившихся общегородского выпускного и Сабантуя возникли большие вопросы по проведению события с многотысячной аудиторией. Но судя по всему, отменять его не намерены. Организаторы Ural Music Night сообщили, что ситуация обсуждалась с заместителем губернатора Павлом Крековым. Власти рекомендовали увеличить площадки именно на открытом воздухе, на закрытых будет введена система регистрации с ограниченным числом посетителей (регистрация должна начаться вечером 21 июня на сайте мероприятия). Организаторы также отметили, что на открытых площадках по возможности постараются убрать ограждения, чтобы не создавать скученность зрителей.
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- Опубликовано в №108 от 19.06.2021