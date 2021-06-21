Команда «Вятка» победила во «Встрече выпускников КВН» в Екатеринбурге

Первый раз "Встречу выпускников КВН" Екатеринбург принимал в 2019 году. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге прошла встреча выпускников КВН. Представители Кировской области "Вятка" обошли две команды: "Азия-Mix Артель" и "Борцы. Северный десант".

Встреча должна была состояться ещё в прошлом году, но её перенесли из-за пандемии коронавируса. В игре приняли участие команды: "Вятка" (Кировская область, чемпионы 2018 года), "Азия-Mix" (Киргизия, чемпионы высшей лиги 2016 года) и "Борцы. Северный десант" (Сургут, финалисты 2018 и 2019 годов).

Конкурсная программа команд состояла из трёх этапов: приветствие, многоступенчатая разминка (сначала соперники отвечали на вопросы друг друга, потом на те, что задавали члены жюри, а завершала все разминка с залом) и музыкальное домашнее задание.

После двух этапов лидировали с одинаковым количеством баллов две команды –"Вятка" и "Азия-Mix", но в последнем конкурсе кировчане оказались смешнее и обыграли киргизов. Это подарило им победу во всей игре.

Напомним, игроков судили звёздные жюри: лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин, экс-участник команды КВН "Уральские пельмени" Сергей Светлаков, телеведущий Валдис Пельш, певица Пелагея, директор телеканала СТС Вячеслав Муругов. Ведущий игры – незаменимый Александр Масляков.