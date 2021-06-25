Лето-2021: что пошло по плану?

Коронавирус опять и опять подрывает планы во многих сферах нашей жизни. Традиционные летние фестивали страдают из-за пандемии уже второй год подряд. Опять перенесено одно из главных событий года – Уральская ночь музыки. На какой срок – непонятно. Отмены (равно как и «переезды» на другие даты) можно перечислять через запятую: Сабантуй, общегородской выпускной, юбилейный концерт группы «Руки Вверх», Unknown Film Festival – 2021, Super Mega Fest и другие. Однако есть и те события, которые всё же пройдут в Екатеринбурге и Свердловской области в ближайшее время.
Июль – месяц музыкальный
Начало июля в Екатеринбурге ознаменуется началом музыкальных фестивалей. Первая ласточка даже будет в конце июня: пианист Денис Мацуев традиционно выступит в Екатеринбурге с тремя концертами. Этот ежегодный проект «Денис Мацуев представляет…» пройдёт уже в шестой раз.
В Свердловской филармонии, где выступит маэстро, рассказали «Облгазете», что концерты состоятся по плану (и на них, что удивительно, даже ещё можно купить билеты).
Также пройдёт в филармонии и крупный фестиваль «Безумные дни». И если у Дениса Мацуева в графике концерты на одной площадке, то «Дни» пройдут сразу в нескольких залах. Вся подготовка идёт по плану, и мыслей об отмене у организаторов нет.
– Эти концерты в залах – это не массовые мероприятия, которые попадают под ограничения, – рассказали представители Свердловской филармонии. – У нас нет большого скопления людей на площади или на открытом воздухе. Мы соблюдаем все требования, которые были введены ещё перед открытием сезона. У нас по-прежнему ограничения по количеству зрителей (75 процентов зала), обязательные маски, стоят санитайзеры, рециркуляторы. Мы в таких условиях работаем весь сезон. На время фестиваля ничего не меняется.
Это будет распространяться на все площадки «Безумных дней» – саму филармонию, Камерный театр, зал Маклецкого, ТЮЗ и Дом музыки. На фестиваль также приедут музыканты из Франции и Армении.
Ещё одно крупное событие лета – XII Венский фестиваль музыкальных фильмов. Он продлится почти месяц. На площади перед главным корпусом УрФУ покажут более 20 записей концертов и оперных выступлений. Кстати, откроется фестиваль живым гала-концертом с участием солистов Большого театра.
Организаторы намечают провести мероприятие в запланированные сроки. Информация об отмене, а также о дополнительных ограничениях им не поступала. Кроме того, на данный момент даже не введена регистрация на площадку, как это было в прошлом году. Но, как отмечают организаторы, «все понимают, что ситуация может поменяться».
Смотреть да Винчи и гулять на заводе
Нет также информации об отмене или переносе фестиваля «Стенограффия». Напомним, что в прошлом году его организаторы столкнулись с проблемами. Они проиграли конкурс горадминистрации на проведение мероприятия и лишились финансовой поддержи со стороны городских властей. В этом году всё должно пройти по плану, даже уже выбраны дворы в Екатеринбурге, которые преобразятся благодаря «Стенограффии».
Дни Италии запланированы в рамках культурной программы предстоящего ИННОПРОМа. Они объединяют в себя шоу, мастер-классы, показы фильмов (целый Фестиваль итальянского кино с 4 по 11 июля) и даже выставку работ Леонардо да Винчи. Как уже сообщала «Облгазета», на этой неделе ИННОПРОМ (и культурную программу) планируют провести очно.
3 июля железоделательный завод Турчаниновых-Соломирских в Сысерти вновь открывает двери. Проект «Лето на Заводе», запущенный на заброшенной территории в 2020 году, будет работать до конца сентября.
На свежем воздухе планируется обширная культурная программа, творческий лагерь, лектории, мастер-классы. К слову, 27 июня там же губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретится с молодыми уральцами.
По словам креативного директора проекта Ильи Орлова-Бунина, они следят за ситуацией с коронавирусом.
– Мы всё-таки проводим не фестиваль и не праздник. Это творческое пространство, организованное на открытом воздухе вокруг старинных цехов. Будем соблюдать все необходимые меры предосторожности.
Культурные события, запланированные на ближайшее время
|Событие (место)
|Даты
|Фестиваль «Денис Мацуев представляет…» (Екатеринбург)
|26–28 июня
|Венский фестиваль музыкальных фильмов (Екатеринбург)
|1–24 июля
|Фестиваль «Безумные дни» (Екатеринбург)
|2–4 июля
|Стенограффия (Екатеринбург)
|Старт 2 июля
|Фестиваль итальянского кино и Дни Италии (Екатеринбург)
|3–11 июля
«Лето на заводе» (Сысерть)
|Старт 3 июля
- Опубликовано в №113 от 26.06.2021