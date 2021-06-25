Лето-2021: что пошло по плану?

Одно из крупных событий предстоящего июля – Венский фестиваль музыкальных фильмов. На его площадке должны соблюдаться все плавила ковид-протокола Фото: Галина Соловьева

Коронавирус опять и опять подрывает планы во многих сферах нашей жизни. Традиционные летние фестивали страдают из-за пандемии уже второй год подряд. Опять перенесено одно из главных событий года – Уральская ночь музыки. На какой срок – непонятно. Отмены (равно как и «переезды» на другие даты) можно перечислять через запятую: Сабантуй, общегородской выпускной, юбилейный концерт группы «Руки Вверх», Unknown Film Festival – 2021, Super Mega Fest и другие. Однако есть и те события, которые всё же пройдут в Екатеринбурге и Свердловской области в ближайшее время.

Июль – месяц музыкальный

Начало июля в Екатеринбурге ознаменуется началом музыкальных фестивалей. Первая ласточка даже будет в конце июня: пианист Денис Мацуев традиционно выступит в Екатеринбурге с тремя концертами. Этот ежегодный проект «Денис Мацуев представляет…» пройдёт уже в шестой раз.

В Свердловской филармонии, где выступит маэстро, рассказали «Облгазете», что концерты состоятся по плану (и на них, что удивительно, даже ещё можно купить билеты).

Также пройдёт в филармонии и крупный фестиваль «Безумные дни». И если у Дениса Мацуева в графике концерты на одной площадке, то «Дни» пройдут сразу в нескольких залах. Вся подготовка идёт по плану, и мыслей об отмене у организаторов нет.

– Эти концерты в залах – это не массовые мероприятия, которые попадают под ограничения, – рассказали представители Свердловской филармонии. – У нас нет большого скопления людей на площади или на открытом воздухе. Мы соблюдаем все требования, которые были введены ещё перед открытием сезона. У нас по-прежнему ограничения по количеству зрителей (75 процентов зала), обязательные маски, стоят санитайзеры, рециркуляторы. Мы в таких условиях работаем весь сезон. На время фестиваля ничего не меняется.

Это будет распространяться на все площадки «Безумных дней» – саму филармонию, Камерный театр, зал Маклецкого, ТЮЗ и Дом музыки. На фестиваль также приедут музыканты из Франции и Армении.

Ещё одно крупное событие лета – XII Венский фестиваль музыкальных фильмов. Он продлится почти месяц. На площади перед главным корпусом УрФУ покажут более 20 записей концертов и оперных выступлений. Кстати, откроется фестиваль живым гала-концертом с участием солистов Большого театра.

Организаторы намечают провести мероприятие в запланированные сроки. Информация об отмене, а также о дополнительных ограничениях им не поступала. Кроме того, на данный момент даже не введена регистрация на площадку, как это было в прошлом году. Но, как отмечают организаторы, «все понимают, что ситуация может поменяться».

Смотреть да Винчи и гулять на заводе

Нет также информации об отмене или переносе фестиваля «Стенограффия». Напомним, что в прошлом году его организаторы столкнулись с проблемами. Они проиграли конкурс горадминистрации на проведение мероприятия и лишились финансовой поддержи со стороны городских властей. В этом году всё должно пройти по плану, даже уже выбраны дворы в Екатеринбурге, которые преобразятся благодаря «Стенограффии».

Дни Италии запланированы в рамках культурной программы предстоящего ИННОПРОМа. Они объединяют в себя шоу, мастер-классы, показы фильмов (целый Фестиваль итальянского кино с 4 по 11 июля) и даже выставку работ Леонардо да Винчи. Как уже сообщала «Облгазета», на этой неделе ИННОПРОМ (и культурную программу) планируют провести очно.

3 июля железоделательный завод Турчаниновых-Соломирских в Сысерти вновь открывает двери. Проект «Лето на Заводе», запущенный на заброшенной территории в 2020 году, будет работать до конца сентября.

На свежем воздухе планируется обширная культурная программа, творческий лагерь, лектории, мастер-классы. К слову, 27 июня там же губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретится с молодыми уральцами.

По словам креативного директора проекта Ильи Орлова-Бунина, они следят за ситуацией с коронавирусом.

– Мы всё-таки проводим не фестиваль и не праздник. Это творческое пространство, организованное на открытом воздухе вокруг старинных цехов. Будем соблюдать все необходимые меры предосторожности.

Культурные события, запланированные на ближайшее время

Событие (место) Даты Фестиваль «Денис Мацуев представляет…» (Екатеринбург) 26–28 июня Венский фестиваль музыкальных фильмов (Екатеринбург) 1–24 июля Фестиваль «Безумные дни» (Екатеринбург) 2–4 июля Стенограффия (Екатеринбург) Старт 2 июля Фестиваль итальянского кино и Дни Италии (Екатеринбург) 3–11 июля «Лето на заводе» (Сысерть) Старт 3 июля