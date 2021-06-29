Три свердловских мастера стали призёрами Международного фестиваля "Город ремёсел"

На конкурсе были представлены работы резьбы по дереву. Фото: Алексей Кунилов

В Вологде закончился Международный фестиваль народных промыслов и ремёсел "Город ремёсел". Призёрами стали три мастера из Свердловской области.

Работы участников оценивали в семи номинациях: "Женские ремёсла","Роспись по дереву и бересте","Художественная обработка дерева, плетение из традиционных материалов, столярное и токарное дело", "Валенки и валяные изделия", "Кузнецы и ювелиры", "Гончарные изделия. Керамика", "Хранить традиции". Имена свердловских мастеров-призёров опубликовали в официальном сообществе Свердловской области в соцсети "Вконтакте"

Светлана Уралова из Ирбита заняла второе место в категории "Ткачество" номинации "Женские ремёсла". Она представила авторскую работу - Половик "Ромбы".

Светлана Сорокина из поселка Нейво-Шайтанский представила жюри комплект "Яшма" и заняла второе место в категории "Ювелирные изделия".

Дмитрий Шейкман из Екатеринбурга со скульптурой "Приказчик" занял второе место в номинации "Резьба по дереву и бересте".

Кроме того, мастеру урало-сибирской росписи по дереву Олесе Селивановой из Екатеринбурга присужден специальный диплом за оригинальность решения. На конкурсе она представила работу "Набор "Кубики".