Темы дня

Культура
29 июня 2021, 18:52

Три свердловских мастера стали призёрами Международного фестиваля "Город ремёсел"

  Анна Митчина
Мишки из дерева

На конкурсе были представлены работы резьбы по дереву. Фото: Алексей Кунилов

В Вологде закончился Международный фестиваль народных промыслов и ремёсел "Город ремёсел". Призёрами стали три мастера из Свердловской области.

Работы участников оценивали в семи номинациях: "Женские ремёсла","Роспись по дереву и бересте","Художественная обработка дерева, плетение из традиционных материалов, столярное и токарное дело", "Валенки и валяные изделия", "Кузнецы и ювелиры", "Гончарные изделия. Керамика", "Хранить традиции". Имена свердловских мастеров-призёров опубликовали в официальном сообществе Свердловской области в соцсети "Вконтакте"

Светлана Уралова из Ирбита заняла второе место в категории "Ткачество" номинации "Женские ремёсла". Она представила авторскую работу - Половик "Ромбы".

Светлана Сорокина из поселка Нейво-Шайтанский представила жюри комплект "Яшма" и заняла второе место в категории "Ювелирные изделия".

Дмитрий Шейкман из Екатеринбурга со скульптурой "Приказчик" занял второе место в номинации "Резьба по дереву и бересте".

Кроме того, мастеру урало-сибирской росписи по дереву Олесе Селивановой из Екатеринбурга присужден специальный диплом за оригинальность решения. На конкурсе она представила работу "Набор "Кубики".

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
29.06.2021, 19:33 / Общество
Свердловчанин получил 8 лет строгого режима за кражу 6 миллионов у инкассаторов
29.06.2021, 18:52 / Культура
Три свердловских мастера стали призёрами Международного фестиваля "Город ремёсел"
29.06.2021, 18:25 / Общество
"Ашан" снизил цены на морковь после критики Евгения Куйвашева
29.06.2021, 17:55 / Общество
Екатеринбургские квартальные инспекторы готовятся к расширению полномочий
29.06.2021, 17:37 / Общество
В Нижнем Тагиле закроют еще два участка дорог из-за ремонта теплотрасс