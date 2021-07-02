В Екатеринбурге с 3 июля стартуют Итальянские дни. Программа

В Ельцин Центр привезут оригинал картины Леонардо да Винчи "Портрет девушки". Остальные экспонаты выставки были созданы на основе материалов итальянского мастера. Фото: группа Ельцин Центра в социальной сети "Вконтакте"

В Екатеринбурге с 3 июля начинается культурная программа ИННОПРОМа – "Итальянские дни". Италия является партнёром выставки в этом году. Организаторы привезли в Екатеринбург, в том числе актёров на ходулях и оригинал картины Леонардо да Винчи.

В первый день, 3 июля, на площадке перед Ельцин Центром начнётся фестиваль ITALIAN FEST. Он продлится два дня. Итальянские флагоносцы, одетые в наряды эпохи Возрождения, покажут акробатическое шоу, а коллектив из Перуджи P-Funking Band познакомит посетителей с итальянским джазом. Ведущим будет Федерико Арнальди, известный в России как один из ведущих программы "Поедем, поедим". Вход свободный.

4 июля откроется фестиваль итальянских фильмов. Он будет проходить в Доме кино до 11 июля. На открытии зрителям представят фильм "Легенда о пианисте" режиссёра Джузеппе Торнаторе. До 7 июля будут показывать полнометражные фильмы итальянских мастеров: "Белые ночи" (реж. Лукино Висконти,1957 г.), "Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений" (реж. Элио Петри,1969 г.), "Наш отец" (реж. Клаудио Ноче, 2020 г.), "Маменькины сынки" (реж. Федерико Феллини, 1953 г.). С 8 по 11 июля начнётся показ фильмов, участвующих в фестивале кино NICE. Посетить киносеансы можно бесплатно, билеты будут выдаваться в кассе Дома кино.

Фото: программа фестиваля

6 июля в Ельцин Центре стартует выставка Леонардо да Винчи "Универсальный человек". Здесь будут представлены экспонаты из коллекции Королевской библиотеки Турина: оригинал картины Леонардо да Винчи "Портрет девушки" (около 1510 г.), "Кодекс о полете птиц" – издание произведения да Винчи, которое создали русский меценат Фёдор Сабашников и художник Джованни Пьюмати в 1893 году. Они собрали рукописи да Винчи, на свои средства выпустили аннотированный тираж рукописи в широкие массы, а оригинал подарили королю Италии Умберто I и королеве Маргарите Савойской. На выставке будет представлен именно дарственный экземпляр, подписанный Пьюмати и Сабашниковым.

Также в экспозицию вошли реконструкции двух механизмов, которые создавали по проектам итальянского гения, – "Летательный аппарат с маховыми крыльями" (1952–1953 гг.), "Конструкция крыла" (1953 г.).

Здесь же откроется выставка "Москва-Рим. 2020. Отражения". На ней представят 70 картин молодых художников из России и Италии, посвящённых жизни в период изоляции и пандемии.

В этот же день, 6 июля, в Свердловской филармонии пройдёт концерт "Опера-гала. Звёзды итальянской оперы с Большим оркестром". Управлять уральским академическим филармоническим оркестром будет дирижёр Фабио Мастранджело. На сцене выступят солисты итальянских оперных театров и исполнят произведения Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Винченцо Беллини.

7 июля на площадке Ельцин Центра театр "Таскабиле" (г. Бергамо) с актёрами на ходулях покажет спектакль "Вальс".

В Музее дизайна и архитектуры УрГАХУ с 7 июля начнутся дни итальянского дизайна Italian Design Day. Здесь покажут предметы промышленного и автомобильного дизайна Италии и сицилийского народного художественного промысла, известного как "Керамика Кальтаджироны".

Напомним, накануне в Екатеринбурге стартовал Венский фестиваль музыкальных фильмов. Из-за всплеска заболевания коронавирусом, многие мероприятия отменились, но фестиваль пройдёт в привычном формате. Узнать, какие ещё мероприятия пройдут по плану, можно здесь.

Промышленная выставка ИННОПРОМ-2021 пройдёт с 5 по 8 июля в Екатеринбурге. Мероприятие посетят 450 иностранных гостей. Самая представительная делегация приедет из Италии – до 250 человек. Итальянцы будут участвовать в основной сессии выставки. Ожидается, что её посетит и премьер-министр России Михаил Мишустин.