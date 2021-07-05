В Екатеринбурге презентовали площадки VI Уральской индустриальной биеннале

Выставка будет работать со 2 октября по 5 декабря 2021 года. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге состоялась презентация VI Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Она прошла 5 июля на полях международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2021».

Выставка пройдёт в Екатеринбурге и некоторых других городах Уральского федерального округа со 2 октября по 5 декабря 2021 года. Темой биеннале стала изменённая цитата из Екклесиаста «Время обнимать и уклоняться от объятий».

По словам комиссара Уральской индустриальной биеннале Алисы Прудниковой, в этом году организаторы выбрали несколько пространств, каждое из которых находится в стадии трансформации. «Тема выбрана исходя из новых норм коммуникаций между людьми. Предметом осмысления станут касание, право на прикосновение, границы тела и нормы межличностной коммуникации, переживающие особенно стремительную трансформацию в новых глобальных условиях», - рассказала она.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, главными площадками проведения выставки на территории Екатеринбурга в этом году станут:

цех автоматизированного механообрабатывающего производства Уральского оптико-механического завода (улица Восточная, 33б);

Екатеринбургский государственный цирк (улица 8 марта, 43);

бывший кинотеатр «Салют» (улица Толмачёва, 12);

Главпочтамт (проспект Ленина, 39).

В «Салюте» будут заняты все этажи, сообщил начальник Управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков. Он отметил, что здесь пройдут основной проект и события публичной программы.

Екатеринбургский цирк примет участие в проекте впервые. По словам его директора Тамары Бортниковой, под проект передадут всё здание, включая первый этаж, фойе, кассовый зал, репетиционный манеж и, конечно же, крышу. «Впервые увидите здание нашего цирка, наполненного другими смыслами, другими событиями. Из 30 цирков страны мы первые, кто принимает участие в таком большом проекте», – приводит её слова департамент информационной политики Свердловской области.

Арт-резиденциями Уральской биеннале современного искусства 2021 года станут пять населённых пунктов Свердловской области:

Асбест,

Нижний Тагил,

Полевской,

Сысерть,

посёлок Черноисточинск.

До каждой Арт-резиденции планируют запустить автобусные маршруты. Сопровождать туристические группы будут медиаторы.

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