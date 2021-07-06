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Культура
6 июля 2021, 18:17

В Кузнецово открывается новый Дом культуры. Его ждали больше десяти лет

Новый дом культуры в деревне

Новый дом культуры в деревне. Кузнецово Фото: Светлана Богданова

Сегодня в деревне Кузнецово Таборинского района откроется новый Дом культуры. Его начали строить позапрошлой осенью. Он был включён в программу министерства строительства Свердловской области.

Долгожданный островок культуры кузнецовцы ждали больше десяти лет. «Облгазета» в №048 от 20.03.2021 рассказывала, что старое деревянное здание пришло в негодность и жители вместо Дома культуры вынуждены были пользоваться помещением на краю села площадью 18 квадратных метров.

7 июля красную ленточку нового ДК перережет министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, глава Кузнецовского сельского поселения Юрий Бауэр и глава Таборинского муниципального района Виктор Роененко.

– У нас будет современное красивое здание с актовым залом, большим фойе, книгохранилищем, костюмерной, кабинетом для кружковой деятельности, – рассказывал Юрий Бауэр.

Новый Дом культуры вмещает 70 человек (население Кузнецово около 450 человек) и сможет принять под одной крышей шесть кружков для детей и взрослых.

Опубликовано в №120 от 07.07.2021

Областная газета Свердловской области

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