Двое свердловчан стали заслуженными работниками культуры РФ

Двое преподавателей отмечены за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Фото: Галина Соловьёва

Президент РФ Владимир Путин присвоил трём уральцам почётные звания, ещё одного наградил медалью "За труды по сельскому хозяйству". Это следует из указа, подписанного главой государства.

Звание "Заслуженный работник культуры Российской Федерации" получили преподаватель ГБПОУ СО "Свердловский колледж искусств и культуры" Галина Краснянская и преподаватель ГБПОУ СО "Свердловское музыкальное училище имени П. И. Чайковского" Борис Штивельберг. Они отмечены за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Добавим, что Галина Краснянская уже больше 40 лет преподаёт сольное пение, дирижирование, ансамблевое исполнительство, инструментовку и аранжировку. Она окончила Уральскую государственную консерваторию им. М. П. Мусоргского (дирижёр хора, преподаватель хоровых дисциплин), является методистом по детскому музыкальному воспитанию.

Фото: с сайта Свердловского колледжа искусств и культуры

Борис Штивельберг окончил так же консерваторию, преподаёт он уже около 50 лет, является заведующим отделением "Оркестровые струнные инструменты".

Фото: с сайта Свердловского музыкального училища им. П. И. Чайковского

Кромме того, заслуженным журналистов РФ стал бывший главный редактор трёх свердловских газет - "Уральский рабочий", "Вечерний Свердловск", "На смену!" - Иван Малахеев.

Медалью "За труды по сельскому хозяйству" награждён гендиректор Уралплемцентра Владимир Мымрин.