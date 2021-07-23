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23 июля 2021, 07:15

Начался приём заявок на конкурс "Главная мама Урала-2021"

мама с детьми

Цель конкурса – повысить престиж материнства и показать, что современная женщина может быть успешной в нескольких сферах одновременно. Фото: Галина Соловьёва.

Жительниц Уральского Федерального округа приглашают принять участие в конкурсе красоты "Главная мама Урала-2021". Стартовал приём анкет.

По данным организаторов конкурса, побороться за звание главной мамы могут женщины от 25 до 55 лет. Основным требованием является наличие детей. Заявки принимаются до 10 сентября. Заполнить анкету можно тут.

Напомним, в прошлом году за титул и серебряную корону боролись 25 красавиц от 25 до 48 лет. Победительницей стала Виктория Яворская из Екатеринбурга, воспитывающая одного ребёнка.

Добавим, в апреле 2021 году в уральской столице выбрали "Главную бабушку города". В конкурсе участвовали 38 екатеринбурженок от 45 до 73 лет. Победительницей стала руководитель профсоюзной организации Оксана Викторова (58 лет). У неё два сына и две внучки.

Областная газета Свердловской области

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