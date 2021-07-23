На развитие культуры в области в 2021 году потратят более 11 млн рублей

Согласно приказу Министерства культуры РФ №1017, кинотеатры обязаны демонстрировать национальные фильмы с тифлокомментариями. Правда, существует оговорка - если для этого есть возможность. Теперь ещё в трёх залах региона она появилась. Фото: А. Зайцев

На официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области (pravo.gov66.ru/31013/) опубликовано постановление правительства региона о распределении субсидий из областного бюджета в 2021 году в рамках госпрограммы «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года». Финансовую помощь окажут разным муниципалитетам по трём направлениям, общая сумма поддержки составляет свыше 11 млн рублей.

Основная статья расходов связана с библиотеками. Деньги выделены в том числе на приобретение компьютерного оборудования, подключение учреждений к Интернету, оцифровку, электронные книги. Радует, что, несмотря на явный упор на информационные технологии, часть средств всё же пойдёт на пополнение «классического» книжного фонда. Получается, что более 9 млн рублей поделят между 59 территориями нашего региона. При этом Екатеринбург оказался лишь на втором месте (567 тыс. руб.), самая большая поддержка в этом направлении будет оказана Красноуфимскому округу (670 тыс. руб.). На третьем месте Ирбитское муниципальное образование (514 тыс. руб.), при том, что город Ирбит получит отдельно почти 100 тыс. рублей.

Второе направление поддержки – это информатизация музеев региона (опять же оборудование, Интернет и т.д.). Здесь помощь в 2021 году будет оказана уже только десяти территориям. Это в первую очередь Алапаевск (121 тыс. руб.) и Алапаевское муниципальное образование (чуть больше 150 тыс. руб.), которые, безусловно, славятся своими музеями, чего только стоит Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества. 105 тысяч рублей получит Каменск-Уральский городской округ, по 100 тысяч – Верхняя Пышма и Нижний Тагил.

Ну, и пожалуй, самое любопытное направление, которое профинансируют из областной казны, это оснащение кинотеатров оборудованием для показов с субтитрированием и тифлокомментированием*. Последнее развивается в нашем регионе очень быстрыми темпами. В 2017-м столица Урала приняла Третью международную школу тифлокомментирования, в рамках которой о технике, помогающей незрячим и слабовидящим наслаждаться искусством, рассказывала Ирина Безрукова – инициатор внедрения тифлокомментирования в театре. Затем технология успешно перешла и в кинозалы. Сейчас возможность её использовать появится в кинотеатре «Кедр» в Верхней Салде, в кировградском «Спутнике» и туринской «Искре» (на эти залы будет потрачено порядка 200 тыс. руб). Все три кинотеатра были модернизированы в последние годы по программе Фонда кино.

*Показ фильма будет сопровождается устными пояснениями происходящего на экране. Записанный голос диктора передается незрячим посетителям кинозала через наушники, благодаря чему люди могут понять, что происходит на экране, без необходимости видеть картинку.

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