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5 августа 2021, 10:01

Финал «Мисс Екатеринбург-2021» пройдёт онлайн

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Имя победительницы объявит мэр города. Фото: Галина Соловьёва.

«Мисс Екатеринбург-2021» выберут в онлайн-режиме. Финал конкурса красоты состоится 14 августа.

Победительницу объявят во время онлайн-трансляции празднования Дня города, сообщили «Областной газете» организаторы мероприятия. Как и в прошлом году, выбор формата был продиктован сложной эпидемиологической ситуацией.

«Мы были готовы к такому развитию событий, но, несмотря на это, и финалистки, и команда, безусловно, расстроены. Эмоции живого выступления сложно заменить, однако мы постараемся максимально раскрыть потенциал конкурсанток и показать всё, чему научились участницы за время подготовки в финальных роликах», - сказала директор конкурса Светлана Петракова.

Известно, что главную красавицу Екатеринбурга жюри выберет во время праздничной трансляции. Имя победительницы объявит мэр города. При этом увидеть конкурсные видеоролики участниц и выбрать «Мисс зрительских симпатий» смогут свердловчане, следящие за конкурсом в прямом эфире.

Кстати, девушки готовились к финалу в течение месяца. Они занимались фитнесом, дефиле, речью и танцами, слушали лекции, посещали мастер-классы стилистов и психологов.

Напомним, в прошлом году звания «Мисс Екатеринбург» была удостоена Злата Помурзина.

Ранее стартовал приём заявок на конкурс «Главная мама Урала - 2021».

Областная газета Свердловской области

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