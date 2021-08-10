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10 августа 2021, 17:32

Три девушки представят Екатеринбург на международном конкурсе красоты

Мисс офис

«Мисс Офис» – конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья. Фото: организаторы мероприятия.

В Екатеринбурге прошёл кастинг Международного конкурса красоты «Мисс Офис-2021». Сразу три красавицы представят свой город в 12-ом сезоне.

По данным организаторов мероприятия, полуфиналистками конкурса из столицы Урала стали:

  • Мягель Ирина, маркетолог компании «Галамарт»;
  • Сергеева Екатерина, руководитель отдела развития, ООО «Агролессервис»;
  • Скорб Яна, ведущий специалист по правовым вопросам, администрация Екатеринбурга.

Напомним, в прошлом году в полуфинал конкурса прошли 113 россиянок, в том числе четыре екатеринбурженки. Однако, после объявления финальной 30-ки среди претенденток на титул не оказалось ни одной жительницы уральской столицы.

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Областная газета Свердловской области

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