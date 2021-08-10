Три девушки представят Екатеринбург на международном конкурсе красоты

В Екатеринбурге прошёл кастинг Международного конкурса красоты «Мисс Офис-2021». Сразу три красавицы представят свой город в 12-ом сезоне.
По данным организаторов мероприятия, полуфиналистками конкурса из столицы Урала стали:
- Мягель Ирина, маркетолог компании «Галамарт»;
- Сергеева Екатерина, руководитель отдела развития, ООО «Агролессервис»;
- Скорб Яна, ведущий специалист по правовым вопросам, администрация Екатеринбурга.
Напомним, в прошлом году в полуфинал конкурса прошли 113 россиянок, в том числе четыре екатеринбурженки. Однако, после объявления финальной 30-ки среди претенденток на титул не оказалось ни одной жительницы уральской столицы.
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