В Екатеринбурге стартует летний фестиваль "Иван-да-Марья"

Для посетителей подготовлена развлекательная программа. Фото: Павел Ворожцов.

Сегодня в Екатеринбурге стартует фестиваль мастеров "Иван-да-Марья". Он продлится до 15 августа.

По данным организаторов, гостей ждут в Уральском центре развития дизайна (ул. Горького, 4а) с 11:00 до 20:00. На площадке вновь соберутся около 200 участников, которые представят тысячи различных изделий ручной работы. Также там можно будет приобрести свежую фермерскую продукцию.

Кроме того, для посетителей подготовлена развлекательная программа. Так, ежедневно для детей и взрослых будут проводиться мастер-классы по различным видам ремёсел и промыслов. "В выходные дни, при входе на площадку, будет возможность покататься на гигантском надувном самоваре", - говорится в сообщении.

Вход свободный.

Мероприятие направлено на сохранение, возрождение и популяризацию традиций промыслов и ремёсел, а также поддержку отечественных производителей.

Ранее "Областная газета" сообщала о фестивале народных промыслов "Город мастеров", который состоялся в Ирбите. Участниками мероприятия стали рукодельницы и ремесленники со всей Свердловской области, а также из других регионов и даже республик. "ОГ" обошла самые оригинальные прилавки и… чуть не попалась на удочку актёров местного театра.

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