Владимир Путин учредил орден и медаль для работников культуры и искусства

Награды смогут получить граждане России и иностранные подданные. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин учредил орден и медаль в сфере культуры и искусства. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В пресс-службе Кремля сообщили, что награды учреждены в связи с совершенствованием наградной системы в России.

«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю учредить орден «За заслуги в культуре и искусстве» и медаль «За труды в культуре и искусстве», - говорится в документе.

Орденом «За заслуги в культуре и искусстве» могут быть награждены граждане России и иностранные подданные: за создание театральных спектаклей, кино- и телефильмов, литературных и музыкальных произведений, концертных и цирковых программ, телевизионных и радиопередач, произведений монументального и декоративно-прикладного искусства, получивших широкое признание общественности и профессионального сообщества;

за проектирование и возведение уникальных архитектурных комплексов, зданий, сооружений;

за создание высокохудожественных образов в театральных спектаклях и кинофильмах, произведений живописи, скульптуры и графики;

за большой вклад в изучение, сохранение и популяризацию российской художественной культуры и искусства, культурного наследия народов РФ;

за особые заслуги в организации и проведении реставрации и восстановлении объектов культурного наследия народов РФ, создании историко-культурных заповедников;

за заслуги в просветительской деятельности в области культуры и искусства, патриотическом и военно-патриотическом воспитании молодежи;

за заслуги в развитии системы профессионального образования в области искусств в целях подготовки творческих работников для осуществления всех видов культурной деятельности, в том числе деятельности в сфере академической музыки, оперного и балетного искусства, драматического театра, кинематографии, креативных (творческих) индустрий, в обеспечении высокого профессионализма российских исполнителей и их конкурентоспособности на международном уровне;

за большой вклад в создание и развитие детских и молодёжных организаций, объединений, движений, ориентированных на творческую, добровольческую (волонтёрскую), благотворительную и познавательную деятельность;

за заслуги в установлении, развитии и поддержании международных культурных и гуманитарных связей;

за иные заслуги в сфере культуры и искусства.

Медалью «За труды в культуре и искусстве» могут быть награждены как российские, так и иностранные артисты, архитекторы, балетмейстеры, дизайнеры, дирижёры, драматурги, журналисты, искусствоведы, композиторы, музыкальные исполнители, писатели, поэты, работники творческих мастерских, режиссёры, реставраторы, хормейстеры, художники, высокопрофессиональные работники организаций культуры и искусства, а также участники самодеятельных коллективов, лица, участвующие в деятельности организаций культуры и искусства на общественных началах, и другие деятели культуры и искусства за личные заслуги: в повышении роли отечественной культуры и искусства в жизни общества;

в осуществлении деятельности по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей;

в укреплении международных культурных связей;

в патриотическом воспитании граждан РФ;

в сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей народов РФ;

в создании и продвижении наиболее значимых проектов в сфере культуры и искусства;

в развитии креативных (творческих) индустрий в РФ;

в благотворительной деятельности.

Указ вступил в силу со дня подписания.