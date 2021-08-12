Умер один из создателей музея Метенкова в Екатеринбурге Евгений Бирюков

Евгений Бирюков регулярно проводил выставки в Музее Метенкова. Фото: Александр Зайцев

Ушёл из жизни один из основателей музея Метенкова Евгений Бирюков. Он сам был фотографом и снимал Свердловск, а затем Екатеринбург на протяжении более 60-ти лет.

Об этом сообщил директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский на странице в Facebook.

"Ушёл Евгений Михайлович Бирюков. Человек, без которого в городе не появился бы музей Метенкова, а само здание, где жил и работал Метенков, а сегодня находится музей, было бы снесено. Для меня остался в памяти как очень интересный человек, у которого я многое не успел спросить", - написал Каменский.

В преддвериивсемирного Дня фотографа в 2017 году "Областная газета" побеседовала с Евгением Бирюковым и обсудила историю развития фотографии.

Досье

Евгений Бирюков родился 4 октября 1937 года в Свердловске. Занялся фотографией в 1965 году. Был руководителем фотоклуба "Свердловск", читал лекции по истории репортажа на факультете журналистики УрГУ, сотрудничал с журналом "Наука Урала" в качестве фотокорреспондента. Изучал историю появления фотографии на Урале и собирал знания о Вениамине Метенкове. В 80-90-е годы совместно с краеведами и историками отстоял снос дома Метенкова и создал на его основе музей. В 2016 году состоялась его выставка "Где эта улица, где этот дом", на которой были представлены фотографии 70 - 80-х годов.