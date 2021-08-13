План по доставке музыкальных инструментов в Свердловскую области выполнен на 81%

Музыкальные инструменты доставят в образовательные учреждения культуры и искусства Свердловской области. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловскую область за 2021 год доставят более 350 музыкальных инструментов для образовательных учреждений культуры и искусства. Всего на их приобретение было направлено почти 207 миллионов рублей.

Деньги выделили в рамках нацпроекта "Культура" из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Кроме инструментов, в школы искусств и училища доставят около 1000 учебных пособий. На сегодняшний день план поставки выполнен на 81%, рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.

Свердловское музыкальное училище имени П. И. Чайковского уже получило 30 новых фортепиано, кабинетный рояль "Михаил Глинка" и контрабас. Также в музыкальные школы Сухого Лога, Берёзовского, Новоуральска, Асбеста, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Серова, Краснотурьинска, посёлка Белоярский и Екатеринбурга уже привезли 33 комплекта барабанов и ксилофонов.

Кроме этого, инструменты и учебники приедут в маленькие населённые пункты. Поставки ожидаются в Слободо-Туринское сельское поселение, посёлки Буланаш, Мартюш, Малышева и другие.