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Культура
22 августа 2021, 16:32

В Свердловской области определили состав оргкомитета по проведению Года Мамина-Сибиряка

Бюст Мамина-Сибиряка

Бюст Дмитрию Мамину-Сибиряку расположен на Плотинке. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области утвердил состав оргкомитета, который будет заниматься проведением Года Мамина-Сибиряка. План мероприятий тоже согласован.

В состав вошли представители министерств, учебных заведений, главы муниципальных образований и учреждений культуры, сообщает департамент информполитики Свердловской области. В оргкомитете числятся министр культуры Светлана Учайкина, министр международных и внешних связей Василий Козлов, ректор УрФУ Виктор Кокшаров. Возглавляет его заместитель губернатора региона Павел Креков.

В программу вошло более 70 мероприятий. Среди них - выставки, экскурсии, фестивали, конкурсы,концерты, спектакли, акции и образовательные встречи.

Напомним, губернатор Свердловской области подписал указ, которым объявил следующий год Годом Мамина-Сибиряка, в марте этого года. Нынешний 2021-й объявлен Годом медицинского работника, 2020-й - был Годом уральского композитора Евгения Родыгина, а 2019-й - Годом Бажова.

Областная газета Свердловской области

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22.08.2021, 16:32 / Культура
В Свердловской области определили состав оргкомитета по проведению Года Мамина-Сибиряка