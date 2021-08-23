Темы дня

Культура
23 августа 2021, 18:48

В Екатеринбурге открыли мемориальную доску на доме архитектора Константина Бабыкина

Памятная доска

Инициатором установки стал благотворительный фонд «Мемориал Романовых». Фото: Пётр Кабанов

В субботу, 21 августа, в Екатеринбурге по адресу Красноармейская, 8 была открыта информационно-мемориальная доска, посвящённая выдающемуся архитектору и инженеру-строителю Константину Трофимовичу Бабыкину. Он проживал в этом доме в начале XX века. Инициатором установки стал благотворительный фонд «Мемориал Романовых».

Символично, что дом на Красноармейской, 8 находится через дорогу от Екатеринбургского театра оперы и балета, который некогда проектировал Константин Бабыкин (1880–1960). Он же принимал участие в строительстве многих знаковых (и самых узнаваемых) зданий столицы Урала – Свердловской филармонии, Управления Свердловской железной дороги, комплекса Уральского политехнического института, Екатеринбургского музея изобразительных искусств (корпус на Вайнера) и многих других.

Именно Константина Бабыкина считают основоположником архитектурного образования на Урале, поскольку он основал первую на Урале кафедру архитектуры в высшем учебном заведении (тогдашнем УПИ).

Напомним, что в 2017 году в сквере около здания Управления Свердловской железной дороги был установлен памятник архитектору, а в 2018-м скверу присвоили его имя.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
23.08.2021, 20:30 / Общество
В Екатеринбурге здание Театра оперы и балета осовременят за 24 миллиона рублей
23.08.2021, 19:51 / Общество
За участие в акселераторе по промышленному туризму борются 10 свердловских предприятий
23.08.2021, 19:27 / Культура
Новым худруком Свердловской музкомедии стал режиссёр Башкирского театра оперы и балета
23.08.2021, 19:19 / Общество
Свердловские госавтоинспекторы за три дня поймали более 400 грубых нарушителей ПДД
23.08.2021, 18:55 / Экономика
В России создадут модель туристического цифрового паспорта региона