Любителям поэзии и литературы расскажут в Екатеринбурге о писателях и поэтах в эвакуации во времена ВОВ

Агентство театральных дел в сотрудничестве с Объединенным музеем писателей Урала и порталом «Культура Екатеринбурга»

В Екатеринбурге в музее «Литературная жизнь Урала ХХ века» (Пролетарская, 10) состоится вечер под названием «Колхоз «Бедлам». Он посвящён истории эвакуации во время Великой Отечественной войны известных писателей и поэтов в Свердловск.

Встреча состоится 9 сентября в 19:00.

По задумке авторов, литературный вечер будет состоять из двух частей. Первая – театрализованная лекция. Заведующий музеем «Литературная жизнь Урала ХХ века» Александр Эльстон-Бирон расскажет слушателям об уникальных историях, как знаменитые писатели оказались в Свердловске, а также о том, как как Павел Бажов, возглавлявший в военные годы местное отделение Союза писателей, помогал им получить не только работу, но и жильё, тёплую одежду и карточки на еду.

«Колхоз «Бедлам» – так в шутку литераторы прозвали небольшое общежитие в Доме печати, организованное для эвакуированных писателей. Именно здесь в 1942 году с утра и до вечера кипела работа над созданием сборника произведений «Говорит Урал!», в котором свои первые очерки и стихи о суровой жизни тылового Свердловска опубликовали приютившиеся в городе Анна Караваева и Мариэтта Шагинян, Федор Гладков и Аркадий Коц, Николай Ляшко и Агния Барто.

Гости вечера узнают, как литераторы днём радовали выступлениями работников заводов и пациентов, сотрудников госпиталей, проводили благотворительные литературно-музыкальные и творческие вечера. Будут рассказы и о ночных трудах над сочинениями стихов и рассказов знаменитых артистов, которые желали поддержать фронтовиков и труженников тыла.

«В Свердловске эвакуированные писатели не только занимались сочинительством, им приходилось убирать картошку на полях, участвовать в лесозаготовках и даже самим вставать за станок. Например, знаменитая детская писательница Агния Барто, чтобы лучше понять труд подростков, устроилась работать вместе с ними на завод простым токарем и получила разряд. После этого она написала об этих подростках сборник стихов. Примечательно, что заработанные на заводе деньги поэтесса направила на строительство танка», – рассказывает Александр Эльстон-Бирон.

Создать атмосферу времени обязались актёры екатеринбургских театров. Согласно задумке авторов проекта, они прочтут произведения эвакуированных писателей и поэтов, а также их воспоминания о жизни в Свердловске в те годы. Далее зрители смогут лицезреть выступление известного российского драматурга, главного редактора журнала «Урал» Олега Богаева. Мастер-класс будет бесплатным для желающих, при условии предварительной регистрации.