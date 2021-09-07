Екатеринбуржцы озадачены появлением безымянных портретов на улицах города

На одном из портретов — участник фестиваля уличного искусства «Карт-бланш» Виктор Забуга. Фото: Павел Ворожцов

На улицах Екатеринбурга появилось несколько чёрно-белых портретов двух мужчин. Никаких пояснительных надписей, указаний на авторство изображений, как и каких-либо призывов рядом с портретами нет. Многие из обративших внимание на изображения горожан пребывают в недоумении.

Портреты были замечены во многих частях города. Так, например, один из них размещён на стене здания по адресу Малышева, 64 / Гоголя, 1, другой — на обратной стороне дорожного знака на чётной стороне проспекта Ленина, на участке между улицами Красноармейская и Карла Либкнехта.

Фото: Павел Ворожцов

Поиск по фото позволил установить, что один из мужчин на странных постерах – художник и музыкант из Санкт-Петербурга Виктор Забуга. Он стал одним из авторов партизанского фестиваля уличного искусства «Карт-Бланш», который прошёл в Екатеринбурге. Кто изображён на других портретах, выяснить не удалось, как и получить комментарий от организаторов фестиваля.

Отметим, что в прошлом году портреты Виктора Забуги появились на улицах Санкт-Петербурга, что также вызвало немало вопросов у жителей и гостей Северной столицы.

О том, что чёрно-белые портреты наверняка имеют отношение к нелегальному фестивалю уличного искусства «Карт-бланш» рассказала «Областной газете» пресс-секретарь мэрии Екатеринбурга Виктория Мкртчян. «Конечно художники никого не ставили в известность о размещении этих работ. Убирать их с фасадов будут (или не будут, на их усмотрение) владельцы зданий. Если нечто подобное размещено, например, на фасаде жилого дома - управляющие компании. Граффити в городе появляются часто и много. Из бюджета города выделяются средства на их удаление только на общественных территориях (объектах благоустройства, остановочных комплексах и т.п.)», - пояснила представитель администрации города.

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