Кабмин РФ направит ещё 2 миллиарда на развитие библиотек и детских театров в регионах

На модернизацию библиотек пойдёт около 1 млрд рублей. Фото: Павел Ворожцов.

В регионы России дополнительно направят 1,9 млрд рублей на дооснащение детских театров, обновление и пополнение книжных фондов библиотек. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

На модернизацию библиотек пойдёт около 1 млрд рублей. Благодаря федеральному финансированию в 2021 году свыше 150 муниципальных библиотек будут обновлены по модельному стандарту.

Порядка 550 млн рублей будут потрачены на пополнение книжного фонда - на эти деньги будет закуплено свыше 1 млн единиц книжной продукции. Как отмечается на сайте кабмина, ранее в действующих госпрограммах не было предусмотрено поддержки государства на приобретение новых книг, однако сейчас необходимость такого финансирования прописана в госпрограмме "Развитие культуры".

Остальные 380 млн рублей пойдут на оснащение детских театров необходимым оборудованием. Деньги получат как минимум 30 региональных учреждений.

Список субъектов РФ, куда пойдут выделенные кабмином средства, будет опубликован позже.

Как сообщалось ранее, Свердловская область по итогу конкурса Министерства культуры РФ получит допфинансирование на создание модельной библиотеки на базе Талицкой центральной районной библиотеки им. Поклевских-Козелл. На эти цели в регион направят 10 млн рублей.

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