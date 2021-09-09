В Екатеринбурге можно ознакомиться с документами о рождении империи Демидовых

У жителей и гостей города есть возможность узнать новое об истории заводского дела на Урале. Фото: Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ

В Екатеринбурге начала работу выставка «Первые Демидовы: рождение горнозаводской империи». На ней представлены копии документов и оригиналы из переписки знаменитых промышленников.

Проект приурочен к 300-летию Нижнего Тагила и 320-летию Невьянска. Он открывает цикл из серии экспозиций, посвящённых разным поколениям Демидовых. На выставке можно ознакомиться с документами основателей рода – Никиты и Акинфия Демидовых.

Род Демидовых оставил обширное документальное наследие, которое теперь хранится во многих российских и зарубежных архивах. В экспозиции представлены артефакты из Государственных архивов Свердловской, Тульской, Ярославской областей, Российского государственного архива древних актов и Национального архива Франции, рассказали в пресс-службе Музея архитектуры и дизайна УрГАХУ.

Здесь также представлены предметы из собраний Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал», международного фонда MomArtFoundation, а также макет знакового объекта Свердловской области, связанного с фамилией Демидовых – Невьянской башни из коллекции Музея архитектуры и дизайна УрГАХУ.

Организаторами выставки выступили управление архивами Свердловской области, Государственный архив Свердловской области, Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ, Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал».

Именно благодаря усилиям тульских оружейников Демидовых, на Урале и в Сибири сформировалась горнозаводская империя. Она включала в себя железоделательные и медные заводы, а также множество рудных месторождений. Эти заводы стали основой дальнейшего благосостояния их наследников вплоть до начала XX века.

Как писала «Областная газета», до конца текущего года в здании Нотариальной палаты Свердловской области, в Екатеринбурге, откроется новая выставочная площадка. В экспозиции будут представлены около трёхсот архивных документов и фотографий, посвящённых истории развития нотариата на Среднем Урале. Среди них будет немало уникальных записей, рассказывающих об имущественных приобретениях династии Демидовых и о двоюродном брате Владимира Ленина, известном екатеринбургском нотариусе Владимире Ардашеве.

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