Торговая лавка в разрушенном стиле

Картина воскресного разрушения. По счастливому стечению обстоятельств пострадал лишь автомобиль. Фото: Павел Ворожцов

В минувшее воскресенье в самом центре Екатеринбурга обрушилась часть стены у архитектурного ансамбля «Усадьба купца Ваганова» по адресу: улица Радищева, 6. Это здание – объект культурного наследия регионального значения, который уже несколько лет находится в плачевном состоянии. И чудо, что при обрушении никто не пострадал.

Кладка обрушилась днём 19 сентября. Кирпичи упали в заезд к соседнему бизнес-центру, между зданиями под номерами 6 и 4, напротив торгового центра «Гринвич». Повреждён припаркованный рядом автомобиль ВАЗ-2105. «Пострадавших в результате происшествия нет. Реагирование пожарно-спасательных подразделений не потребовалось», – рассказали «Облгазете» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Усадьба купца Василия Ваганова представляет собой ансамбль из двух жилых домов и хозяйственных построек (Радищева, дома 6 и 8). Они были возведены в конце XIX – начале XX веков. Полукаменный дом и флигель украшены резьбой по дереву. Всё это некогда принадлежало купцу 2-й гильдии Василию Степановичу Ваганову, торговавшему скобяными изделиями. Последняя постройка этого ансамбля по документам сейчас значится как «Торговая лавка в кирпичном стиле» (1911 год). Границы и объекты охраны утверждали в ноябре 2020 года.

Именно торговая лавка и находится в плачевном состоянии. Деревянный дом и флигель обходятся хотя бы без подпорок фасада, в отличие от кирпичной постройки, у которой вдобавок не было даже крыши. По сути – лишь «коробка».

Сразу после обрушения выяснилось, что ансамбль хоть и «объект культурного наследия регионального значения», но находится в частной собственности. Фонд имущества Свердловской области продал на аукционе усадьбу Ваганова в 2011-м за 19,8 млн рублей (информация публиковалась в «ОГ», в номере от 23 декабря 2011 года).

Схема, в общем, понятная. Как объяснял «ОГ» директор Екатеринбургского центра по охране и использованию исторического и культурного наследия Леонид Генин, продажа здания – один из основных путей его сохранения.

– Здание стоит и начинает разрушаться. Люди даже не понимают, насколько быстро это происходит… Легче сохранять то, что используется. Чаще всего проблемы возникают с теми объектами, которые длительное время не эксплуатируются. Мы очень часто видим, что как только съезжают пользователи, начинается процесс разрушения. Я за то, чтобы у каждого объекта была своя жизнь и свой пользователь. По каждому зданию мы всегда спрашиваем – культуру, физкультуру, здравоохранение, общественные организации. Нам отвечают: объект не нужен. Нужно искать нового собственника, чтобы он привёл памятник в такое состояние, чтобы все получали удовольствие.

И понятно, что собственник, приобретая объект культурного наследия, обязуется его сохранять. А в 2011 году в документах чётко значилось: усадьба купца Ваганова – нежилое здание, повреждённое в результате ненадлежащей эксплуатации. И дальше по тексту: степень сохранности без учёта физического износа – 61 процент. То есть новый собственник (тогда – ООО «Ермак и К») знал, на что идёт.

Но здесь же кроется и другая проблема: новые владельцы исторического наследия не всегда добросовестны по отношению к охране памятников. Леонид Генин говорит, что собственники сталкиваются с огромным количеством проблем и, следовательно, затрат. В итоге нужных процедур не происходит и всё кончается судебными тяжбами.

– Увы, не все собственники добросовестно относятся к сохранению культурного наследия, – говорит Леонид Генин. – Мы знаем ряд таких объектов. Полномочий у МКУ «Центр охраны памятников» заставить частных лиц сохранять эти здания нет. Мы обращаемся к ним, пытаемся разговаривать. Потом пишем запросы в надзорные органы.

Смена собственников у здания на Радищева, 6 запутана. После «Ермак и К» им владела «Строительная компания «Иртыш», в 2019-м собственник сменился вновь. В Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области «ОГ» пояснили, что владельца здания можно найти на официальном сайте ведомства, но сделать это корреспонденту газеты не удалось. Но факт остаётся фактом: стена обрушилась, а значит, здание не содержали должным образом.

В Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области также сказали, что на месте обрушения побывали представители ведомства и зафиксировали повреждения объекта.

– Документы будут переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

Кроме того, управление уже подавало исковое заявление в суд о понуждении собственника к проведению полного цикла работ по сохранению объекта, и оно было удовлетворено.

Но получается какой-то замкнутый круг. А ведь старая кирпичная кладка вполне могла упасть и на улицу Радищева, и не спасли бы даже балки, уже много лет подпирающие фасад (видимо, всё же поставленные кем-то для безопасности). А люди? Страшно даже подумать, что пострадать могли обычные прохожие. Получается, что о проблеме знал и собственник, и ведомство. Но, учитывая тот факт, что стена всё-таких обрушилась, действий было недостаточно. Это лишь очередное печальное подтверждение существующей проблемы, которую нужно решать до того, как историческое наследие превращается в ансамбль в разрушенном стиле.