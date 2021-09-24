История под ногами

На глубине 2,4 метра от брусчатки было обнаружено множество находок. Фото: Предоставлено Музеем архитектуры и дизайна

В Историческом сквере, в центре Екатеринбурга, рядом с Музеем архитектуры и дизайна УрГАХУ, к 300-летию со дня основания города планируют установить бюст императрицы Екатерины I. На месте предполагаемого размещения по всем правилам необходимо провести археологические исследования. Их провели. И на глубине 2,4 метра от брусчатки было обнаружено множество находок. Вполне возможно, что они относятся к периоду начала строительства Екатеринбурга.

Бюсты Петра I и Екатерины I были установлены в сквере у плотины Городского пруда в 1886 году (есть мнение, что годом ранее, но, пожалуй, это уже и не так важно). Простояли они нетрудно догадаться до какого времени: после событий 1917 года памятники были уничтожены. Кстати, как именно – отдельная история, которая до сих пор будоражит умы некоторых поисковиков исторических реликвий. По одной из версий, далеко ходить не стали и утопили их в пруду. Однако последующие поиски к обнаружению не привели.

Бюст Екатерины I планируют разметить в Историческом сквере, рядом с экспозицией крупногабаритной техники Музея архитектуры и дизайна УрГАХУ и Петром I. Фото: Предоставлено Музеем архитектуры и дизайна

Теперь на этом месте установлены бюсты уральских писателей Дмитрия Мамина-Сибиряка и Павла Бажова, а вот Пётр I был восстановлен в 90-х во внутреннем дворе нынешнего Музея архитектуры и дизайна УрГАХУ (позже бюст перенесли на площадку перед выставочным залом музея). Как сообщили «Облгазете» в музее, с инициативой восстановить исторический бюст Екатерины I выступило МКУ «Екатеринбургский Центр по охране и использованию исторического и культурного наследия». Предложение поддержала и горадминистрация.

Получается, что два бюста должны вновь оказаться вместе, да ещё и к красивой дате. И, повторимся, для установки в Историческом сквере провели археологические раскопки. УрГАХУ на основании муниципального контракта осуществляет разработку проектной документации, а Музей истории Екатеринбурга провёл исследования.

Выкопали небольшой шурф, и выяснилось, что культурный слой не пострадал. На глубине 2,4 метра обнаружилось множество находок – более ста. Это в основном керамическая посуда, различные изделия из металла, кости животных. Теперь решается вопрос о том, что на месте Исторического сквера необходимо провести полноценные раскопки. Об этом «Областная газета» узнала у директора Музея истории Екатеринбурга Сергея Каменского.

– Вы уже говорили, что определить возраст находок трудно. Для этого нужно провести экспертизы?

– Экспертизы особо не помогут. Там есть вещи, которые имеют достаточно широкий период бытования. Гончарно-керамическая посуда одного и того же типа могла быть и в XVIII, и в XIX веках. Если бы были вещи с клеймами, например, какой-то фабрики, год можно было определить. Среди найденных предметов мы такое не увидели (возможно, пока). Но это не так уж принципиально. Понятно, что слои – точно начиная с 1720-х годов. Среди них могут быть предметы, которыми пользовались люди в момент основания города.

– Расскажите подробнее про сами находки.

– Это фрагменты посуды, множество изделий из металла, есть зубила, шплинты. Есть, например, железные блюдца, более-менее целые. Керамика целиком, конечно, крайне редко сохраняется. Но это небольшой шурф. От него полноценных коллекций ожидать и не нужно.

– На небольшом участке вы нашли столько вещей. Получается, что на месте Исторического сквера никогда полноценных раскопок не проводилось?

– Жёсткое законодательство о необходимости археологической экспертизы появилось относительно недавно. Да и на месте Исторического сквера никогда особо ничего не строилось, и нужды в экспертизе не было. Поэтому он на законсервированном месте так и существует. Больших раскопок, которые бы позволяли комплексно изучить участок, не проводилось. Было бы здорово провести исследование в самом сердце города, мы получили бы интересную коллекцию. Но на это в любом случае требуется финансирование.

– Нужны бюджетные средства?

– Если город примет решение ставить памятники, средства будут заложены в бюджет. Обычно стоимость таких исследований стартует примерно от 1 миллиона рублей. Но детально пока не считали.

– Что теперь будет с установкой бюста?

– Это зависит от решения администрации Екатеринбурга. Если будут полноценные раскопки, то после них можно будет поставить бюст. Если их не будет – нужно искать другое место. На данный момент, пока не проведено полноценное исследование, установить памятник нельзя. В горадминистрации сейчас думают над этим решением.

Найденные исторические артефакты могли принадлежать людям, жившим в этих местах в момент основания Екатеринбурга. Фото: Предоставлено Сергеем Каменским