31 свердловский культурный проект получил президентские гранты

2,1 млн рублей будет направлено на поддержку всероссийского конкурса-фестиваля молодого авторского джаза EverJazz. Фото: Владимир Мартьянов

Президентский фонд культурных инициатив рассмотрел все заявки, присланные за первое полугодие 2021 года, и выбрал победителей. Гранты получит, в том числе 31 свердловский проект.

Самую большую сумму - 4,3 млн рублей - выделят на создание передвижной выставки "Уральские перекрёстки. В поисках пути", которая пройдёт в 10 населённых пунктах Свердловской области, и съёмки документального фильма "Урал: новые путешествия по старым дорогам". Самую маленькую - 107 тысяч рублей - на съёмки программ, посвящённых уральской росписи на основе экспонатов Нижнесинячихинского музея-заповедника и музея "Уральских изб Душа живая" в с. Арамашево.

Кроме того, 2,1 млн рублей будет направлено на поддержку всероссийского конкурса-фестиваля молодого авторского джаза EverJazz, 2,68 млн - на Уральский форум рабочей песни "УралProТруд", 3,3 млн - на создание Центра конструктивизма на базе муниципальных библиотек Екатеринбурга, 1,75 млн - на съёмки фильма "Забытая история: храмы Урала", 1,2 млн - на проект с паломническим маршрутом "Симеонова дорога. В путь с наставниками".