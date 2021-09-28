От фестиваля "ЧО" до форума рабочей песни: кому и на что достались президентские гранты?

Президентский грант получил традиционный для нашей области международный фестиваль EverJazz (больше 2 млн рублей). Фото: Александр Исаков

Президентский фонд культурных инициатив подвёл итоги конкурса за первое полугодие 2021 года. Среди победителей, которые получат от государства гранты, 31 проект Свердловской области.

Самая серьёзная денежная поддержка в нашем регионе – более четырёх миллионов рублей – будет оказана авторам проекта «Уральские перекрёстки» (ООО «Орбита»), он состоит из двух частей: передвижной выставки «Уральские перекрёстки. В поисках пути», которая должна пройти в 10 населённых пунктах области, и съёмки документального фильма «Урал: новые путешествия по старым дорогам». Планируется, что проект познакомит желающих со знаковыми местами старых уральских дорог. Разработчики ориентируются как на школьников и молодёжь, так и на взрослое поколение, в числе прочих называя сотрудников малых музеев области. Команда нашла «уральские перекрёстки» в селе Чусовом, Ирбите, Туринске, Верхотурье и Ивделе и других территориях.

Кроме того, впервые в этом году заявки на гранты, помимо НКО, могли подать коммерческие организации и индивидуальные предприниматели. К примеру, средства на Лабораторию молодого художника у государства попросила индивидуальный предприниматель Ульяна Игонина. По задумке, лаборатория в первую очередь должна помочь выпускникам художественных школ, вузов и молодым художникам-самоучкам адаптироваться в профсреде. Также давно практикующим авторам в Екатеринбурге обещают помочь со студиями, ну и посодействовать тем, кто расположен к наставнической деятельности. Задачи, конечно, глобальны, но организаторы проекта прилагают подробный план по его воплощению в жизнь, поэтому как знать, может он действительно окажется полезен художникам.

АНО «Д.К-Киноклуб» получит почти три миллиона рублей на кинолабораторию «Местные». Учредители «Д.К-Киноклуба» являются Гуманитарный университет, Свердловское отделение Союза кинематографистов РФ и директор фестиваля «Кинопроба» Лилия Немченко. Собственно кинолаборатория (в том числе во время «Кинопробы») сосредоточится на навыках создания документального кино, на выявлении молодых талантов в этой сфере и привлечении их к местным темам.

Помимо перечисленных проектов, гранты фонда культурных инициатив получат: традиционный для нашей области международный фестиваль EverJazz (больше 2 млн рублей, кстати, несмотря на пандемию, нынешним летом фест удалось провести), Североуральский краеведческий музей на Театр одного шахтёра (1,4 млн рублей, на экскурсию и спектакль), создатели документального интернет- и видеопроекта «Забытая история: храмы Урала» (1,7 млн рублей).

Есть в списке грантополучателей и такое мероприятие, как «Открытый Уральский форум рабочей песни «УралProТруд» (2,7 млн рублей), заявленное Федерацией профсоюзов Свердловской области. В описании проекта – следующие строчки: «Нужны новые идеи, способствующие пропаганде достойного труда. Их авторами в первую очередь могут стать творческие представители трудящихся – участники Уральского форума авторов и исполнителей рабочей песни. Для этого в рамках образовательной программы форума предусмотрен мозговой штурм о тематике песен, их актуальности и содержании». Что ж, прежде чем критиковать какое-либо мероприятие, принято сначала на нём побывать, но ведь и те, кто согласился его профинансировать, опирались лишь на письменную заявку. Поэтому появляется резонный вопрос об актуальности и эффективности проекта: такой ли помощи от профсоюза ждут сегодня трудящиеся?