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Культура
5 октября 2021, 16:26

В Екатеринбурге 12 ноября выберут нового ректора ЕГТИ

Екатеринбургский государственный театральный институт

У действующего ректора истекает срок действия контракта. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбургском государственном театральном институте (ЕГТИ) выберут нового ректора. Это произойдёт 12 ноября.

Нового ректора ищут в связи с окончанием срока действия контракта с действующим руководителем Анной Глуханюк. Подать заявление и другие документы (полный перечень) можно до 14:00 15 октября. Кандидатов ждут по адресу ул. Вайнера, 2 (каб. 207) по понедельникам, средам и пятницам с 11:00 до 14:00, сообщили в образовательном учреждении.

На должность ректора могут претендовать граждане Российской Федерации:

  • имеющий высшее образование (специалитет, магистратура);
  • имеющий учёную степень и/или учёное звание;
  • имеющий стаж научной или научно-педагогической работы не менее пяти лет;
  • не старше 65 лет.

    Отмечается, что правом выдвижения кандидатов на должность ректора обладают кафедры и другие структурные подразделения института. Возможно самовыдвижение кандидатов.

    Добавим, Анна Глуханюк возглавляла ЕГТИ с декабря 2016 года.

    Областная газета Свердловской области

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