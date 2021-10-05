В Екатеринбурге 12 ноября выберут нового ректора ЕГТИ

У действующего ректора истекает срок действия контракта. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбургском государственном театральном институте (ЕГТИ) выберут нового ректора. Это произойдёт 12 ноября.

Нового ректора ищут в связи с окончанием срока действия контракта с действующим руководителем Анной Глуханюк. Подать заявление и другие документы (полный перечень) можно до 14:00 15 октября. Кандидатов ждут по адресу ул. Вайнера, 2 (каб. 207) по понедельникам, средам и пятницам с 11:00 до 14:00, сообщили в образовательном учреждении.

На должность ректора могут претендовать граждане Российской Федерации: имеющий высшее образование (специалитет, магистратура);

имеющий учёную степень и/или учёное звание;

имеющий стаж научной или научно-педагогической работы не менее пяти лет;

не старше 65 лет.

Отмечается, что правом выдвижения кандидатов на должность ректора обладают кафедры и другие структурные подразделения института. Возможно самовыдвижение кандидатов.

Добавим, Анна Глуханюк возглавляла ЕГТИ с декабря 2016 года.