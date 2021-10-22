Роспотребнадзор рассказал, как свердловчанам без QR-кодов сдать билеты в театр и на концерт

Люди без QR-кодов не смогут попасть на концерт или в театр. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области на неделю раньше вводят вход по QR-кодам в театры и на концерты. Роспотребнадзор рассказал, как вернуть купленные билеты свердловчанам, у которых нет специальных кодов.

Посетителю необходимо написать заявление о возврате билета. В нём указывается способ уведомления о принятом решении по возврату денежных средств за билет (по телефону, по почте, по электронной почте). К заявлению необходимо приложить:

оригинал билета или копии электронного билета,

копию электронного кассового чека.

Заявление можно подать лично, почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении, либо в электронном формате. Если человек выбрал личную форму подачи, то при этом необходимо предъявить документ, удостоверяющего личность. При отправке почтой можно приложить копию.

Заявление будет зарегистрировано в день подачи и рассматриваться в течении 10 дней. Об отказе в возврате средств сообщат в течение пяти дней, о положительном решении в возврате денег - в течение трёх дней по телефону или по электронной почте.

Деньги вернутся в срок до 10 дней со дня принятия решения. Способ возврата указывает потребитель (на руки наличными или на банковский счёт).

Как уточняют в Роспотребнадзоре, именной билет может быть переоформлен по заявлению посетителя не позднее 10 дней до дня проведения зрелищного мероприятия.

Размеры возвращаемых денежных средств при отказе от билета по общим основаниям:

не позднее 10 дней до дня проведения мероприятия – 100 % цены билета;

от 5 до 10 дней до начала мероприятия – 50 % цены билета;

от 3 до 5 дней до начала мероприятия – 30 % цены билета.

В возврате средств могут отказать, если:

Билет недействительный или поддельный, Заявление о возврате подано менее чем за три дня, Билет (за исключением именного) был приобретён в рамках специальных программ и акций, предусматривающих особые условия приобретения (в том числе льготы, скидки), Не соблюдён способ и алгоритм подачи заявления.

Напомним, в Свердловской области изменили сроки введения QR-кодов для театров, кинотеатров, концертов, а также спортивных сооружений, салонов красоты и баз отдыха. Они начнут действовать на неделю раньше планируемого срока – уже с 30 октября 2021 года.

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