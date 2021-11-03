Виртуальное искусство объединяет

Виртуальная акция «Ночи искусств» стартует в 18:00 4 ноября и продлится пять часов Фото: Александр Зайцев

Восьмая «Ночь искусств» на территории Свердловской области пройдёт завтра, 4 ноября, полностью в онлайн-формате. Виртуальная акция стартует в 18:00 и продлится пять часов. Проходит она под девизом «Искусство объединяет».

Участвовать в «Ночи искусств» изъявили желание практически все муниципалитеты Свердловской области – от крупных городов до небольших деревень и посёлков. Региональным организатором акции выступает Центр инновационных музейных технологий Свердловского областного краеведческого музея имени Клера, финансовую поддержку обеспечило министерство культуры Свердловской области. Среди участников акции – музеи, библиотеки, Дома культуры, театры, кинотеатры и другие учреждения культуры региона. Посетителей акции ждут выставки, концерты, спектакли, лекции, показы фильмов, мастер-классы, квесты, встречи с писателями, художниками и актёрами.

– Наши учреждения за последний год стали активно работать в интернет-пространстве, – отмечает и.о. первого заместителя министра культуры Свердловской области Наталья Шибанова. – Многие имеют страницы в социальных сетях, свой ютуб-канал. Поэтому у них нет никаких сложностей с тем, чтобы показать свои подготовленные программы. Кроме того, все они будут аккумулированы на нашем сайте nightso.ru. Так что у всех желающих есть возможность заранее выбрать программу.

Программа действительно очень разнообразная – на данный момент на упомянутом выше сайте анонсированы более 270 различных мероприятий. Глупо спорить с тем, что у онлайн-формата есть масса неудобств, но ещё глупее спорить с тем, что у него есть одно, но колоссальное преимущество – за несколько секунд можно перенестись из Гаринского краеведческого музея в Тугулымский районный Дом культуры, а оттуда лёгким движением руки переместиться в Новоуральскую школу искусств, причём без всякого заблаговременного оформления пропуска в закрытый город. И никакой толкучки. Хотя организаторы и прогнозируют, что в этом году у свердловской «Ночи искусств» будет не менее 1,2 миллиона зрителей.

Виртуальных гостей «Ночи искусств» будут жать и почти без малого четыре десятка учреждений Екатеринбурга – Театр эстрады, музейный клуб «Дом Агафуровых», музейный центр «Эрмитаж-Урал», Театр кукол и многие музейные площадки областного центра. Кроме официального сайта, все новости о предстоящем мероприятии и подробную программу можно найти в группе «Ночи искусств» в социальных сетях.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».