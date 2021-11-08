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Культура
8 ноября 2021, 15:49

В акции «Ночь искусств» приняли участие 1,3 миллиона свердловчан

музей

Участие в акции принимали учреждения культуры, в том числе музеи. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области подвели итоги акции «Ночь искусств-2021». К мероприятию присоединились 1,3 млн человек, что на 100 тысяч больше, чем ожидали организаторы.

К акции, прошедшей в День народного единства, традиционно присоединились библиотеки, дома культуры, театры, музеи, кинотеатры и другие учреждения культуры. Всего было организовано 1 197 онлайн-мероприятий, из которых 334 – для детей.

Девиз акции - 2021 - «Искусство объединяет».

Самой популярной площадкой стал Объединенный музей писателей Урала в Екатеринбурге, где состоялось шесть мероприятий (более 6 тыс. просмотров), сообщает департамент информполитики региона.

О «Ночи искусств-2020» читайте тут.

Областная газета Свердловской области

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