«Ночь искусств»-2021: итоги и вопросы

К «Ночи музыки» в Центре инновационных музейных технологий Свердловского областного краеведческого музея придумали акцию «Поймай QR-кота за хвост». Фото: Официальный сайт мероприятия

В Свердловской области, как и во многих других регионах России, состоялась «Ночь искусств», объединившая библиотеки, дома культуры, театры, филармонии, музеи, кинотеатры, художественные школы и другие учреждения культуры.

На Среднем Урале все мероприятия проходили в режиме онлайн. По данным, предоставленным департаментом информационной политики Свердловской области, на 258 площадках прошли 1197 онлайн-мероприятий, которые собрали в общей сложности 1,3 миллиона просмотров (то есть немногим более тысячи в среднем на мероприятие).

Самой посещаемой онлайн-площадкой в Екатеринбурге в этом году стал Объединённый музей писателей Урала (шесть онлайн-мероприятий, более шести тысяч просмотров). Среди муниципальных образований в лидерах Невьянский государственный историко-архитектурный музей (18 онлайн-мероприятий, в том числе шесть детских, количество онлайн-посетителей – почти 260 тысяч). Среди сельских поселений наибольшей популярностью пользовался Дом культуры «Юность» в посёлке Совхозный Белоярского городского округа (три онлайн-мероприятия, в том числе одно – детское, количество онлайн-посетителей – 9,2 тысячи).

Строго говоря, как и большинство подобных событий, это была никакая не «ночь», поскольку всё заканчивалось до 23 часов, а большинство словарей сходится на том, что «ночь» – это промежуток от захода до восхода солнца). Кроме разве что «Ночи музыки», которая в допандемийные годы заканчивалась с первым лучом. Разумеется, это такой маркетинговый ход, поскольку название «вечер искусств» до сих пор больше ассоциируется с популярным некогда форматом «для тех, кому за…» в провинциальных домах отдыха.

Если не придираться к названию и закрыть глаза на то, что примерно две трети учреждений уже поучаствовали в профильных «ночах» (музеев, музыки, библиотек), то надо признать – это очень классная задумка, позволяющая узнать много нового. Причём здесь ценен именно онлайн-формат, позволяющий побывать там, где в реальности можешь вообще никогда не оказаться, а благодаря интернету всё становится легко и просто. Вот уж действительно, не было бы счастья (появления интернета в сельских библиотеках и домах культуры), да несчастье помогло.

Но один вопрос так и остаётся без ответа – зачем всё это надо запихивать в один-единственный вечер? Разве что для того, чтобы солиднее выглядела суммарная цифра просмотров. В конце концов, можно понять, что многочисленных звёзд музыки проще привезти за один раз. Но здесь-то что мешает растянуть удовольствие? Ведь наверняка и самим творческим коллективам было бы интересно посмотреть друг на друга, но как они это сделают, если одновременно находятся в прямом эфире. Да и простой любопытный зритель вынужден либо пропустить массу интересного, либо прыгать с одной площадки на другую.

Мы всё больше учимся пользоваться новыми технологиями, но, кажется, всё ещё пытаемся заполнить новую форму старым содержанием. Надо непременно даже в интернете собрать всех в одно время в одном месте. Онлайн-трансляции – прекрасная форма, но как ею эффективнее пользоваться, нам ещё предстоит понять.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».