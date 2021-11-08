«Спутник» на слуху: в Пушкинском институте объявили слово года

Михаил Осадчий – доктор филологических наук, проректор по науке Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, научный руководитель проекта «Слово года». Фото: официальный сайт Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина

В Государственном институте русского языка им. А.С. Пушкина назвали слово, чаще других встречающееся в текстах СМИ в 2021 году. В рамках проекта «Слово года», возглавляемого доктором филологических наук Михаилом Осадчим, ежегодно исследуются русскоязычные тексты в медиа – публикации в социальных сетях и материалы СМИ.

Как проходит отбор: сначала определили наиболее обсуждаемые темы. Затем эксперты проекта выявляли в корпусе отобранных публикаций ключевые слова, а после сравнили частоту их появления в 2021 году на фоне предыдущих четырёх лет. Ожидаемо, сильно возросло употребление слова «Спутник»: его в 2021 году упоминали в девять раза чаще, чем раньше, сообщается на сайте института: «Это слово прочно связано с названием российской вакцины, рост частотности употребления обусловлен широким обсуждением тем вакцинации и признания российской вакцины за рубежом». Следом идёт «Афганистан» – вывод американских войск из страны и захват власти талибами широко освещался в сети. На третьем месте расположился «Северный поток».

Другие слова, прочно теперь ассоциирующиеся с коронавирусом, тоже стали употреблять чаще, чем в прошлые года : «QR-код», «антипрививочник» и «антиваксер».

Аналогичные лингвистические итоги подводят и в других странах. Так, в Великобритании словом года стало «vax» («вакцина», «вакцинация») и его производные. Например, меткое словечко «vax-a-thon» («ваксатон») используется, когда много людей одновременно прививаются. Теперь понятно, как можно называть столпотворение в торговых центрах после введения QR-кодов.