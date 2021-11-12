Скончался писатель-сатирик Виктор Коклюшкин

Он выступал в юмористических телепередачах "Аншлаг", "Кривое зеркало" и "Смехопанорама". Фото: кадр из телепрограммы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".

На 76-м году жизни умер российский драматург, телеведущий, писатель-сатирик Виктор Коклюшкин. Он выступал в юмористических телепередачах "Аншлаг", "Кривое зеркало" и "Смехопанорама".

О смерти артиста сообщили в эфире телеканала "Россия 24". Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Виктор Коклюшкин родился в Москве в 1945 году. Литературную деятельность он начал в 1969 году с публикации юмористических зарисовок в "Литературной газете", "Клубе 12 стульев" и других печатных изданиях. С 1980 года артист начал писать юмористические номера для эстрады, а в 1981 году - окончил высшие театральные курсы ГИТИСа.

На счету Коклюшкина множество пьес и программ, среди которых "Эх, Андрюша" 1986 год, "Три вопроса" 1987 год, "Фотография на память" 1991 год, "Я хотел бы сказать…" 1994 год. В 2000-х Виктор Коклюшкин активно выступал с монологами в программах "Кривое зеркало", "Смехопанорама" и "Аншлаг", а также писал номера для Евгения Петросяна, Елены Степаненко, Ефима Шифрина, Владимира Винокура и других эстрадных юмористов.

С 2012 по 2016 годы писатель был колумнистом газеты "Аргументы и факты" - он вёл рубрику "Диагноз Коклюшкина".