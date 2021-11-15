В Нижнем Тагиле начался ремонт «Дома Окуджавы»

После очистки стен видно, что кирпичная кладка крепкая, но кровля оказалась в худшем состоянии, чем можно было определить при первоначальном осмотре. Фото: пресс-служба Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле стартовал ремонт здания на ул. Карла Маркса, 20 а, где в 30-е годы жил с семьёй Булат Окуджава. До конца 2021 года в "Доме Окуджавы" завершится демонтаж, будет смонтирована монолитная плитка пола и заменена часть стропил деревянной кровли.

В следующем году работники проверуд внутреннюю отделку помещений, очистку и восстановление кирпичной кладки фасада, водосточной системы, монтаж электронного подъёмника для инвалидных колясок, замену дверных блоков и оконных проёмов. Напомним, что работы до июля 2022 года в здании выполняет ООО "Инвестпром". Организация выиграла аукцион и получит около 22 млн рублей. В ноябре специалисты уже начали сносить внутренние перегородки, очистку стен и выемку грунта из подвала.

"Подрядчик движется согласно плана, хотя состояние конструкций, выявленное в ходе демонтажа, может внести некоторые коррективы в дальнейшую работу. После очистки стен видно, что кирпичная кладка крепкая, но кровля оказалась в худшем состоянии, чем можно было определить при первоначальном осмотре. Совместно с представителями авторского надзора будем искать варианты решения этого вопроса", - приводит пресс-служба мэрии Нижнего Тагила слова замглавы города по соцполитике Валерия Сурова.

Представитель подрядчика Галина Дубровина рассказала, что деревянные окна по нужным параметрам будут изготавливать 2-3 свердловские компании. Монтировать их будут весной, с установлением плюсовых температур. В этом году ведётся закупка всех дорогостоящих материалов для реставрационных работ.

Добавим, что на время ремонта культурный центр в здании закрыт для посетителей. Узнать о творчестве поэта и годах, проведённых им в Нижнем Тагиле, можно в филиале Центральной городской библиотеки на Вагонке. Туда перевезли часть материалов культурного центра "Дома Окуджавы". Сотрудники филиала № 13 проводят экскурсии для всех желающих.