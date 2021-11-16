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Культура
16 ноября 2021, 17:04

Молодёжь Свердловской области купила почти 32 тысячи билетов по "Пушкинской карте"

Молодой человек держит телефон с пушкинской картой

"Пушкинскую карту" принимают в многих учреждения региона, в том числе в Оперном театре. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области "Пушкинская карта" пользуется популярностью. С 1 сентября молодые жители региона приобрели по ней почти 32 тысячи билетов.

Молодые люди в возрасте 14-22 лет приобрели 31,7 тысячи билетов в театры, музеи, галереи. Баланс карты на 2021 год составляет 3 000 рублей. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Для молодёжи на Среднем Урале доступно 690 событий, в том числе театральные постановки, мастер-классы, экскурсии, выставки, лекции, концерты. Именно такое количество зарегистрировал экспертный совет Свердловской области.

О том, в каких учреждениях Свердловской области принимают карту и как её оформить, "Областная газета" рассказывала в этом материале.

Областная газета Свердловской области

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