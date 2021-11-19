Британский художник создал арт-объект в Екатеринбурге в честь музыкальной группы "Битлз"

На набережной Исети британский стрит-арт художник создал граффити, посвящённое ливерпульской четвёрке. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге открыли арт-объект, посвящённый музыкантам группы "Битлз". Церемония проходила на набережной Исети, возле существующего памятника ливерпульской четвёрке. Граффити создал британский уличный художник Джеймс Кокран, в арт-пространстве более известный как Джимми Си.

На открытии уличной картины присутствовали генконсул Великобритании и Северной Ирландии в Екатеринбурге Ричард Дьюэлл, местный представитель МИД России Александр Харлов, министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов и замглавы Екатеринбурга Сергей Плахотин.

В приветственном слове замглавы Екатеринбурга поздравил всех с днём основания столицы Урала, которое отмечалось 18 ноября. "Очень символично, что эти арт-объекты появились в самом сердце нашего города. Полвека назад Битлз пришёл в наш город и завоевал сердца и умы молодёжи. Тех людей, которые потом принесли новые смыслы музыки Битлз в наш город, преобразили его и сделали таким, каким мы его любим", – передаёт пресс-служба мэрии Екатеринбурга слова Сергея Плахотина.

Британский мастер поблагодарил жителей столицы Урала за радушный приём и представленную возможность сделать эту работу. Отметим, что Джимми Си известен своей техникой рисования каплями. Британский стрит-арт художник точечно наносит краску на стены, которая впоследствии подтекает и тем самым создается эффект движения.

Открытие нового граффити приурочено не только ко дню рождения Екатеринбурга, но и к выходу нового фильма "Битлз: Вернись" режиссёра Питера Джексона, премьера которого состоится 25 ноября.

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Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва