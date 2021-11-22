Умерла народная артистка РФ Нина Русланова

Актриса скончалась после продолжительной болезни в возрасте 75 лет. Фото: кадр из к/ф "Китайская бабушка", в котором Нина Русланова сыграла главную роль

Скончалась народная артистка РФ Нина Русланова, сыгравшая в фильмах "Собачье сердце", "Зимняя вишня", "Не стреляйте в белых лебедей". 5 декабря ей бы исполнилось 76 лет.

"21 ноября на 76-м году жизни после продолжительной болезни умерла Нина Ивановна Русланова", - сообщили ТАСС в Союзе кинематографистов РФ.

Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года в г. Богодухове (Харьковская область, Украина). В 1985-1988 годы служила актрисой в Московском академическом театре им. В. Маяковского. Звание народная артистка РФ получила в 1998 году. Нина Русланова сыграла в более 80 фильмах, в том числе в картинах "Моя любовь", "Тени исчезают в полдень", "Афоня", и других "Будьте моим мужем", "Китайская бабушка", сериале "Путейцы".

Известно, что в последние годы она перенесла операцию на сердце и инсульт.